L'Italia bloccata

LA GIORNATATORINO Prima di pranzo, quando piazza Castello ormai si è svuotata, la madamin Patrizia Ghiazza, in rigoroso completo arancione, si gode l'effetto del tunnel scavato all'interno del governo: «Salvini sta con noi e questo flash-mob vale già come un referendum: la Tav non si potrà bloccare». Non c'è euforia, ma consapevolezza. Il colpo d'occhio alla fine è mancato, anche se questo bis non è stato potente come il debutto dello scorso novembre. «Siamo trentamila», ma la piazza ha avuto qualche buco qua e là. Le sette...