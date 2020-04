L'ISTRUZIONE

TREVISO Riaprire le scuole dell'infanzia entro maggio per concludere l'anno e tenere aperti gli asili anche a luglio e agosto, con i centri estivi. Questa la proposta messa sul tavolo dall'incontro online svolto ieri pomeriggio dentro la cornice di una riunione di valutazione da parte dell'assessorato ai Servizi socio sanitari ed educativi della Regione che ha visto la partecipazione oltre che degli assessori alla salute Manuela Lanzarin, dell'istruzione Elena Donazzan e della direzione prevenzione della Regione anche dell'Ufficio scolastico regionale, del presidente dell'Anci Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte, della Federazione medici pediatri e del presidente della Fism, la federazione delle scuole materne paritarie del Veneto, Stefano Cecchin.

Sono 215 gli asili paritari nella Marca senza contare le materne statali a capo degli istituti comprensivi. Che si potrebbero preparare a restare aperti in piena estate: «Nella fase di riapertura avere i centri estivi rappresenta un importante occasione per sperimentare la scuola di domani spiega il sindaco Conte Dove non si potrà più pensare di fare scuola come prima, ma si dovranno riorganizzare gli spazi e i comportamenti pensando al graduale di ritorno in classe da settembre». Un grande laboratorio insomma, capace di fare scuola alla messa a punto del ritorno tra i banchi. Proposta promossa a pieni voti, perché in grado di tendere una mano ai genitori alle prese con il graduale ritorno al lavoro: «Sarà utile alle istituzioni per organizzare al meglio, sentiti i pediatri e gli esperti, il protocollo comune necessario per la sicurezza degli alunni degli insegnanti ed educatori e delle famiglie», evidenzia Conte.

In cantiere in città anche la possibilità della ventilata apertura dei parchi cittadini in sicurezza: «Come fulcro della socializzazione del prossimo futuro», dice Conte. Il primo passo sul fronte scuola intanto sarà la verifica della possibilità di aprire quanto prima gli asili e i nidi per i bambini dai zero ai 6 anni. Si fa così strada la possibilità di confermare il ritorno degli alunni delle materne in classe entro la fine giugno: «Naturalmente se ci sono i presupposti di sicurezza sanitaria per bambini e personale scolastico -spiega Stefano Cecchin, presidente di Fism Veneto- Provvedendo alla sanificazione preventiva degli ambienti. Si potrà cominciare col riaprire a breve le scuole dell'infanzia, speriamo entro maggio ma diamo per scontato che la possibilità venga estesa anche al periodo estivo. Un'apertura in tal senso potrebbe essere presa in considerazione». La possibilità di confermare la proposta passa ora alla Regione. Resta intanto l'attesa per il nuovo decreto che dal 4 maggio darà inizio alla Fase 2, col via libera a spostamenti e riaperture: «Siamo fiduciosi dice Cecchin Si è compresa l'importanza dell'esigenza dei bambini di essere accolti in sicurezza a scuola per garantire il loro diritto di crescita integrale. Compreso il percorso che li porta verso il passaggio alla scuola primaria. Hanno bisogno dell'abitudine alla frequenza, della relazione con i loro coetanei, del rapporto educativo con le maestre e con adulti che non siano solo i genitori».

Sul tavolo della valutazione della Regione anche tutte le misure di sicurezza per la salute pubblica delle quali tener conto prima di riaprire i cancelli delle scuole. A cominciare dalle distanze di sicurezza in entrata e in uscita da scuola, la riduzione del numero di alunni in classe alla presenza di un solo educatore, le nuove regole per l'igiene personale dei piccoli alunni con l'introduzione di salviettine usa e getta per lavarsi le mani: «Molte abitudini dovranno per forza comunque cambiare conclude la Fism Il momento del pranzo insieme e della nanna potrà non esserci più e si valuterà se poter tenere aperte le scuole l'intera o solo metà giornata».

