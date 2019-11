CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Istituto Pio XII di Misurina non chiuderà, ma l'incertezza sul futuro resta. Lo ha comunicato il consiglio di amministrazione dell'Opera diocesana San Bernardo degli Uberti. La decisione ha alla base, «come filo ispiratore, la missione di Opera stessa. Ma anche la piena convinzione che una realtà unica come quella di Misurina debba essere una concreta risposta ai problemi respiratori in età pediatrica, alle sofferenze e ai disagi delle famiglie e all'aggravamento della patologia (dovuto a causa dell'inquinamento e della scarsa cultura...