L'isola di un tesoro che vale cento milioni l'anno

VENEZIA Il Tronchetto vale 100 milioni di euro all'anno. Solo per il trasporto dei turisti. Con gli annessi (le vetrerie) e connessi (alberghi e bar) vale almeno il doppio. Si tratta di soldi che viaggiano prevalentemente in nero come dimostrano le inchieste anche recenti sia sul Tronchetto che sulle vetrerie di Murano. E da sempre le zanne della malavita organizzata sono ben strette sul malloppo. Tant'è che ancora oggi le cosiddette butae dei turisti che partono da piazza San Marco verso l'isola di Murano sono saldamente nelle mani di un...