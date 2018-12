L'Isis si riarma nel cuore d'Europa Radicalizzati nel mirino in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Nelle ultime settimane c'era una strana agitazione sul web: la Francia pressata da nuove e continue minacce sulle quali ha lavorato anche l'antiterrorismo italiano. I timori si sono rivelati fondati e a pochi giorni da Natale, l'Europa è riprecipitata nell'angoscia. Ieri è stato convocato un Casa, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, e sono state confrontate tutte le informazioni provenienti dai servizi segreti parigini. Chérif Chekatt non sarebbe mai passato in Italia, o almeno, al momento, non esistono...