L'Irpea inaugura la stanza del benessere per i disabili

LA STRUTTURAPADOVA I disabili? Hanno il loro spazio per rilassarsi. Taglio del nastro ieri per la stanza del benessere Irpea, lo spazio polifunzionale finanziato da Gioca con il cuore, aperto alle esigenze delle persone con handicap di tutta Padova. A inaugurare la nuoa struttura, all'interno del centro diurno San Giuseppe in via Beato Pellegrino, sono stati il presidente di Fondazione Irpea Armando Gennaro e il presidente dell'associazione Gioca con il cuore: la novità è uno spazio poli-sensoriale dedicato al benessere delle persone con...