Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Iras va ridimensionato per salvarlo e la strada in questo senso è che il Comune si riprende metà di Casa serena. Tra un passivo dell'ente di assistenza agli anziani che affonda le radici negli anni e la convenzione che l'allora giunta Avezzù stipulò nel 2004 con l'Iras (commissariato dal 2016) assegnandogli gratuitamente per 99 la casa di riposo di via Bramante, ma facendo accollare a quest'ultimo gli ingenti costi di ristrutturazione,...