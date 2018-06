L'ira di M5S per l'attacco ai consiglieri «Viene solo per provocare, poi se ne va»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICA VENEZIA All'indomani delle parole pronunciate dal sindaco Luigi Brugnaro in Consiglio comunale e fortemente criticate dai consiglieri del Pd, anche quelli del Movimento Cinque Stelle vanno all'attacco. Quello del sindaco giovedì è stato un discorso di alcuni minuti, rivolto a più argomenti, bilancio e futuri progetti dell'amministrazione, a tratti anche motivazionale «Tener duro e non mollare» fino a quella conclusione al veleno, per poi alzarsi e lasciare l'aula: «Non facciamoci provocare da alcuni soggetti, anche qui...