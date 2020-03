LE MISURE DEL GOVERNO

VENEZIA «Avevano promesso una montagna di soldi e ci sono arrivate le tessere annonarie, o poco più». Duro, ma efficace, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Venezia Simone Venturini nel commentare il pasticcio sfornato sabato sera dal Governo, almeno da un punto di vista comunicativo. I famosi 5 miliardi di cui ha parlato sabato sera il premier Giuseppe Conte sono in realtà un anticipo di soldi già spettanti ogni anno agli enti locali e nulla di più. Ma lasciamo che sia Venturini a dirlo.

« Credo sia stato un grosso errore - commenta - l'aver fatto intendere da parte del Governo che ci saranno soldi per tutti. In realtà i cinque miliardi che hanno fatto intendere come iniezione ai Comuni sono soldi già destinati ai Comuni stessi, che li hanno già impegnati nei loro bilanci per la gestione ordinaria. L'unicorisultato raggiunto è che ora i sindaci dovranno spiegare a tutta Italia che non arriveranno i miliardi, ma 400 milioni in tutto».

Per il Comune di Venezia il riparto è un milione e 375mila euro, che suddiviso tra le famiglie della città significherebbe poco più di 10 euro ciascuna. Questo secondo la media del pollo, che non ha in realtà applicazione pratica poiché le famiglie in difficoltà saranno - si spera - un numero infinitamente minore rispetto all'insieme delle famiglie residenti.

«Abbiamo ricevuto il decreto questa notte - continua Venturini - e già alle 8 avevamo in corso una riunione operativa con il gruppo di lavoro comunale per valutare tutti gli aspetti e arrivare a una distribuzione che sia equa e inattaccabile giuridicamente. Ci confronteremo anche con i sindaci della Città metropolitana e con gli altri Comuni in sede Anci Veneto per trovare un orientamento unitario sull' utenza finale e sulle modalità di distribuzione. Essendo pochissimi soldi, è chiaro che dovranno andare a chi è stato colpito dalla crisi scatenata dal covid-19 e non ai beneficiari di altri sussidi, tipo reddito di cittadinanza. Studiamo adesso una soluzione per venire incontro nel miglior modo possibile ai cittadini».

Il messaggio è dunque: non fate l'assalto ai Servizi sociali o agli sportelli, ve lo comunicheremo noi direttamente.

«Questo - puntualizza l'assessore - sapendo che se non ci saranno provvedimenti per salvare le imprese e i loro lavoratori, arriveranno tra un mese ben altre richieste di buoni pasto».

Dello stesso avviso è il sindaco Luigi Brugnaro: «Il Governo nella manovra di metà aprile deve dare contribuzioni vere di liquidità ai Comuni perché non ce la fanno più. A breve non riusciremo neanche a gestire i servizi di trasporto attuali. Le aziende pubbliche e private sono alla cassa integrazione. Va pensato un rientro del sistema produttivo, e lo ho detto più volte, i conti non tornano sulla cassa integrazione per la quale non servono 5 ma almeno 10 miliardi al mese. Dobbiamo difendere le imprese per non far diventare disoccupati gli attuali dipendenti».

Uno sguardo sul bisogno, Venturini ce l'ha già, attraverso l'osservatorio delle Politiche sociali.

«Seguiamo con i Servizi sociali persone che strutturalmente hanno problemi economici. Ci occuperemo con i nuovi soldi non dei cronici - conclude - ma di della nuova categoria di persone colpita dalla crisi causata dall'emergenza covid-19 in una maniera tale da non aver lasciato via di scampo».

Michele Fullin

