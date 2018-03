L'ira autonomista: «Decisione scorretta» Ma anche Brunetta sta con l'Esecutivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIMESTRE Una decisione «scorretta sia formalmente ia per la tempistica». Non si fa attendere la reazione di Stefano Chiaromanni, l'avvocato rappresentante del Movimento per l'autonomia di Mestre, alla decisione di sollevare il conflitto d'interesse sul referendum di separazione di Venezia e Mestre. Una mossa che scompagina le carte degli autonomisti, appena poche ore dall'udienza al Tar sui ricorsi di Comune e Regione. E che segna l'improvvisa discesa in campo del Governo nella questione. «Il Governo Gentiloni dovrebbe restare in...