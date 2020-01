L'IPOTESI

BELLUNO Nuovo stop per il treno delle Dolomiti. E non si tratta di una fermata alla stazione ferroviaria. A pochi giorni dalla consegna di uno studio commissionato dalla Regione per aiutare nella scelta tra i diversi percorsi, spunta una nuova idea, la quarta, che prevede di attraversare la Valle del Cordevole.

RIAVVOLGIAMO IL NASTRO

Un dossier sul prolungamento della ferrovia da Calalzo è datato 2001. Obiettivo arrivare a Dobbiaco. La firma è del professor Vitaliani. La declinazione del tracciato prevedeva tre diverse possibilità, tutte in Valboite. Nel 2015 le alternative sono diventate due. Ad affiancare l'idea della Valboite è stata l'ipotesi di un tracciato attraverso la Valle D'Ansiei, con snodo a San Vito. A Cortina nel 2016 Luca Zaia, governatore del Veneto, e Arno Kompatscher, presidente della provincia autonoma di Bolzano, firmano un protocollo d'intesa per dare vita a un collegamento ferroviario tra Calalzo e la val Pusteria. Sembra una strada, o meglio una ferrovia, in discesa. Non è così. A metà agosto 2017 i sindaci del Cadore aprono una terza via. Un tracciato che dovrebbe mettere tutti d'accordo. La proposta riceve il nome di tracciato C. Gli incartamenti finiscono in Regione. Per provare a fare chiarezza la Regione incarica un esperto che deve fare uno studio approfondito. Arriviamo così a fine dicembre 2019. Si attende a giorni la risposta dell'ingegner Helmut Moroder. Ma succede l'imprevedibile. Alla segreteria dell'assessore regionale arriva un gruppo di sindaci dell'Agordino. Chiede e ottiene un incontro urgente. Nelle loro mani ci sono otto slide. E un progetto fino a questo momento inedito. Quello che potremmo chiamare tracciato D.

IL PERCORSO

Tra Belluno e Sedico uno svincolo dovrebbe portare a Mas e poi a Agordo, a Cencenighe, Alleghe, Caprile e quindi a Cortina. Prevista anche una versione bis Alleghe, San Vito, Cortina. Settanta chilometri in tutto 1miliardo 160 milioni di euro. Al sessanta per cento in galleria (13,8 o 15 chilometri). Un'ora e cinque minuti senza cambi di direzione a Ponte nelle Alpi. Sette chilometri in più nel caso si decida di deviare da Alleghe verso San Vito di Cadore. Stima dei passaggi ferroviari a 1 - 1,2 milioni l'anno. La zona ha il 50 per cento delle presenze turistiche dell'intera provincia, sempre stando all'idea dei sindaci. E ancora, tempi ridotti, possibilità di integrare il tessuto economico (leggasi Luxottica), il collegamento degli ospedali di cortina Alleghe e Belluno e ancora, il collegamento tra i poli scolastici e la distribuzione degli investimenti. C'è poi un intera slide dedicata alla questione comprensori sciistici, ai quali ci si potrebbe arrivare dal binario. O quasi.

Sempre che nel frattempo non si decida di optare per nuovi percorsi.

Andrea Zambenedetti

