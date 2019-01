CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INVOLUZIONEBELLUNO C'è chi tiene duro. A fine 2018 hanno abbassato le serrande due attività amate in città, il Bar Alpini di via Carrera e l'Osteria Top 90. I proprietari del Bar Sirena in piazza Mercato hanno passato il testimone a nuovi gestori, cinesi, il negozio Vodafone di via Matteotti ha lasciato la sede occupata da anni e oggi un cartello all'ingresso invita i clienti a rivolgersi al punto di viale Cadore, a Ponte nelle Alpi, e un negozio di scarpe in via Loreto non esiste più. La dura legge del commercio, direbbe qualcuno. L'era...