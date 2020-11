COMMERCIO

VENEZIA Uscire dalla rete digitale e fare rete localmente. Questo il messaggio dello spot pubblicitario lanciato a Venezia da Confartigianato. Spegnere i computer, comperare più con il cuore che con il cervello, e dare ossigeno alla nostra economia insulare, acquistando nei negozi e nelle attività di vicinato è l'esortazione rivolta ai cittadini da Gianni De Checchi, presidente dell'associazione di categoria in città, e da Andrea Bertoldini, artigiano della storica officina fabbrile alla Giudecca. Un semplice gesto, un acquisto a pochi passi da casa, che restituirebbe respiro all'economia locale. Tra le richieste giunte all'orecchio del rappresentante di Confartigianato, la più sentita è infatti quella di aiutarsi a vicenda e di tornare, contestualmente, competitivi anche sul concorrente mercato digitale.

L'invito degli artigiani veneziani è quindi sottilmente anche quello di abbandonare le grandi major del commercio on line per privilegiare, e solo così salvare, Venezia. A questo proposito Confartigianato presenta oggi l'inedito portale di e-commerce interamente dedicato alle bellezze artigianali della città sull'acqua. Una piattaforma, quella disegnata da giovani professionisti veneziani coordinati da De Checchi, con lo scopo di offrire una vetrina virtuale attendibile ai prodotti realizzati in Laguna. «L'intento di e-botteghe - spiega il direttore - è perciò di tutelare una specificità inimitabile», qual è quella degli articoli secolarmente realizzati a mano, senza che questi debbano rinunciare al canale di vendita via Internet. Primo passo è però ritornare alle compere di sestiere. Venezia è come un corpo umano, riflette De Checchi, ingrassato da decenni di sovraffollamento turistico. Oggi però, prosegue, sostentare quest'organismo non è più possibile. La cura dimagrante imposta dal Covid rischia di farlo spegnere definitivamente.

«IL GOVERNO CI AIUTI»

E se affidarsi al frenetico flusso di visitatori è ora quanto mai utopico, ripartire dalla rete cittadina è un proposito lungimirante e realizzabile. Per sopravvivere, sostiene il direttore di Confartigianato, la città ha bisogno di energia propria. In sintesi del tessuto più intimamente e tradizionalmente locale, delle botteghe artigiane di quartiere, dei negozi e i laboratori disseminati tra le calli. Delle tipiche e prestigiose maestranze veneziane che scongiurano l'estinzione. Nella fattispecie, tutte quelle attività di vendita per cui si prospetta un novembre nero, con incassi vicini allo zero, con le spese che sono rimaste tali e le tasse solo prorogate, spiega il fabbro Bertoldini. Nell'indifferenza scompaiono infatti attività storiche, come il vetro a lume, le maschere, la cantieristica nautica minore. Ci inscriviamo in un panorama condiviso a livello europeo, nota De Checchi, e a partire da questo generale spirito d'iniziativa, quale città d'arte puntiamo al Governo. Per fronteggiare la crisi corrente, Venezia come gli altri centri di cultura nel territorio, ha tassativamente bisogno di un trattamento analogo a quello preposto alle zone rosse.

I SETTORI PIÙ COLPITI

Il settore dell'artigianato artistico con vendita al minuto, evidenzia la nota Confartigianato nel prospetto annuo relativo a Venezia, sta registrando un -57% medio. I settori più colpiti sono il vetro a lume e la bigiotteria, le maschere. Il vetro di Murano è fermo. Tiene il comparto casa, edilizia e impiantistica, ma solo perché perde meno degli altri, circa un -40%. Senza l'intervento governativo lo slancio cittadino non è infatti sufficiente. Con l'aiuto dello Stato, tuttavia, anche un'economia fino ad ora dipendente in toto dal turismo, può ambire a ricucire, e perché no riscoprire, la rete del commercio locale.

Costanza Francesconi

