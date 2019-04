L'invito alla coesione contro i rischi di un voto anticipato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA ROMA Celebrando il 25 aprile l'unico possibile riferimento al dibattito politico in corso Sergio Mattarella lo concede nei suoi discorsi quando parla a Vittorio Veneto ricordando che «quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva». Nell'era dei sovranismi e della rimozione della memoria collettiva, non è poco anche se molto altro il Capo dello Stato avrebbe forse da dire ad una litigiosissima maggioranza e ad un governo...