VENEZIA È Sara Visman la candidata a sindaco per i 5 Stelle. L'ufficializzazione è giunta ieri sera sul sito del Movimento dove sono comparse le liste certificate a livello nazionale dal capo politico e per Venezia è stato pubblicata quella che va riferimento all'attuale capogruppo dei grillini in Consiglio comunale. A contenderle la candidatura era l'avvocato Andrea Grigoletto, esperto di federalismo demaniale e membro dell'Istituto italiano dei castelli, dato per vicino alla senatrice mestrina Orietta Vanin. Si è sciolta così la riserva, a 50 giorni dal voto, dopo che entrambi avevano avanzato la propria lista il 30 giugno.

«Sono molto soddisfatta - dice Visman - la certificazione della mia candidatura segna il riconoscimento del lavoro decennale svolto in città. Ora metteremo tutte le energie possibili per vincere». La candidata si presenterà ufficialmente lunedì all'hotel Carlton sul Canal Grande e, affiancata dal ministro pere i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, esporrà nei dettagli il suo programma di governo della città. «Mi candido per offrire un'alternativa concreta al modo in cui è stata amministrata questa città negli ultimi cinque anni - dichiara - Purtroppo il sindaco Brugnaro ha tenuto un atteggiamento padronale che ha svilito il ruolo del Consiglio e le funzioni delle forze di opposizione, che non sono il nemico da zittire, ma componenti che in democrazia possono portare proposte costruttive per il bene comune. Peraltro - riprende - non è vero che siamo il partito del no, come lui ci definisce, basta vedere quante volte abbiamo votato favorevolmente alcune sue delibere. La priorità del mio impegno sarà proprio questa: partecipazione e riconoscimento della dignità politica di tutti i partiti che avranno rappresentanza in Comune».

Visman dribbla la domanda su cosa farebbe in caso di ballottaggio («Il tema non è all'ordine del giorno»), mentre su Grigoletto afferma: «Sono certissima che sosterrà il nostro progetto». Lui, l'avvocato, conferma: «Non era il mio sogno correre da sindaco o fare il consigliere comunale sostiene Il Nazionale me l'ha chiesto, ora è stata scelta Sara a cui ho già fatto sapere che avrà tutto il mio appoggio». Quello di Grigoletto è però un nome stimato da altre forze politiche che potrebbero corteggiarlo, ma lui esclude altri impegni. Cinque anni fa i 5 Stelle presero il 10%, senza indicazioni al ballottaggio. L'allora candidato sindaco Davide Scano non si ricandida, mentre l'altra consigliera uscente Elena La Rocca corre alle regionali.

