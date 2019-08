CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INVESTIMENTOBELLUNO È entrato nella fase operativa il progetto di una gabbia elettronica che metta in sicurezza la provincia di Belluno. Ben 39 telecamere sono pronte per sorvegliare tutti gli ingressi al territorio erigendo dei veri e propri muri virtuali. Costerà poco meno di 1 milione di euro. Si andrà a gara già a settembre per essere attivo dal 2020. MISURE ANTI-CRIMINETutti i dati saranno raccolti nel data center del Consorzio Bim Piave che, attraverso, il proprio braccio operativo Sit (Società informatica territoriale) sta...