L'INVENZIONEPADOVA Prima ipotesi: sono in vacanza a New York, ma voglio essere informato su ogni possibile situazione di pericolo nel mio quartiere padovano. Seconda ipotesi: sto facendo una passeggiata in città, e voglio ricevere informazioni in tempo reale su ciò che potrebbe accadere attorno a me: un furto, un incidente, un incendio, una fuga di gas. In un caso controllo a distanza il mio quartiere, nell'altro invece tengo gli occhi aperti sulla zona in cui mi trovo. Per questi due scopi ora c'è la app BeAngel: è stata lanciata il mese...