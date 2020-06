L'INVENZIONE

LOREGGIA Tra le varie attività, quelle del settore della ristorazione stanno avendo a che fare con non pochi cambiamenti per rispettare le nuove disposizioni di sicurezza. Prima regola: il distanziamento. Andrea Faliva, appassionato del mondo dell'alimentare e professionista nell'ambito digitale, ha ideato a supporto degli operatori, la piattaforma Famenù. Un sistema semplice che permette di gestire le ordinazioni garantendo le distanze tra clienti e personale. «Occupandomi di food da tempo, mi tengo aggiornato. Ho trovato il manifesto nazionale dell'ospitalità a cui hanno partecipato Fipe, Associazione Italiana cuochi e università San Raffaele di Roma. Si focalizza sul tema del menù-listino delle attività, oltre al cambiamento generale dei modelli di ristorazione dovuti al Covid 19. Sono partito da questa esigenza e, con il gruppo di Palazzina Creativa di Loreggia, abbiamo realizzato l'applicazione che tiene conto delle difficili condizioni economiche in cui verseranno molte attività - spiega Faliva - E' concepita per diventare una vera e propria piattaforma di servizi, la maggior parte gratuiti, altri integrabili con canoni irrisori, a supporto pratico, intuitivo e veloce degli imprenditori della ristorazione».

Nei locali con attiva Famenù, ogni tavolo avrà a disposizione un codice QR. Grazie ad una foto l'utente potrà iniziare a consultare il menu dell'attività direttamente dal proprio dispositivo senza l'obbligo di scaricare applicazioni e poi comporre il proprio ordine da consegnare al personale di sala. Il ristoratore invece potrà usufruire gratuitamente di un pacchetto con funzionalità di base, già sufficienti per una gestione agile e veloce, da aggiornare in tempo reale. Inoltre il professionista potrà creare la pagina del proprio ristorante con le informazioni e gli orari, accedere a più profili diversi se si gestiscono più locali, caricare 4 menu separati con nomi diversi arrivando fino a 75 piatti, inserire i loro nomi, la descrizione, informazioni sulla disponibilità in tempo reale e altre, applicare alcuni filtri per intolleranze ai latticini, o segnalare quali sono le opzioni per vegani, vegetariani e celiaci, e poi altre opzioni e personalizzazioni. Un'agile modalità che permette di tornare nei locali in sicurezza.

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA