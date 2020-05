L'INTRAPRENDENZA

BELLUNO Ha 26 anni e, martedì, ha tirato su le serrande per la prima volta. Mettendosi in proprio, con l'apertura di uno studio grafico. Senza paura del periodo, con il Covid-19 che non sta certo aiutando l'imprenditoria. «Incosciente? No, ho pensato che se non avessi provato adesso, carica di entusiasmo, sarei magari rimasta per la vita con il dubbio, con il rimpianto di non averci provato», è sicura del fatto suo Giada Donadel, bellunese di Cusighe che ha chiamato l'atelier di grafica En Barlùm (a Mussoi, accanto alla pizzeria Zodiaco). Tutto un programma il nome che, nell'articolo en evidenzia la sfumatura agordina: «Vuol dire uno spiraglio, un barlume di luce, un'idea positiva». A suggerirlo la nonna Anna, di Alleghe. La stessa che, per l'arredo, le ha dato in dote un suo divanetto rétro, con tappezzeria a fiori. «Diciamo che glielo ho quasi rubato», scherza la grafica bellunese. Ecco, poi, un appendiabiti verde che pare un albero su un fondale che rappresenta una porta che si apre su un bosco e un torrente. Su un'altra parete la cascata: «Non è quella delle Comelle, ma ci assomiglia». Donadel è grafica pubblicitaria, con diploma all' Istituto Catullo di Belluno e laurea conseguita allo Iusve di Mestre. Si occupa di identità aziendale, crea logo, listini per la ristorazione, menù. Lavorava già. Ma da dipendente: «Tante esperienze, più o meno positive. Due anni in una tipografia, un anno in uno studio grafico a Ponte nelle Alpi, mesi in una ditta che si occupa di stampe». Poi la decisione: «La creatività è la mia molla. E mi sono detta: mi butto. Qualche cliente già cominciavo ad averlo. Seguirlo dalla mia cucina? Non va bene, perchè occorre professionalità in ogni cosa, mi serviva uno spazio tutto mio, accogliente». Insomma il refrein andrà tutto bene è diventato il suo mantra. Un tuffo nell'imprenditoria, dunque, in cui non manca lo zampino dei genitori: «Mamma Mirella e papà Daniele mi hanno spinto nella scelta di crearmi qualcosa di tutto mio, hanno creduto, e credono, che possa farcela con le mie gambe. E di questa fiducia sono loro grata». Ma come lavora un grafico pubblicitario? «Si usa molto il computer dove trovi le offerte tecnologiche, ma occorre l'idea, e quella la metti tu. A colpire il cliente è l'originalità, la capacità di uscire dagli schemi classici, l'uso di colori adeguati al prodotto».

Daniela De Donà

