L'INTRAPRENDENZA

BELLUNO Festeggerà la fine della quarantena con un negozio tutto nuovo, Silvia Ciani di Intimissimi. Sì, perché sono ripresi in questi giorni i lavori al punto vendita in fondo a piazza dei Martiri e l'intenzione è di riuscire a terminare il tutto entro il 17 maggio, per aprire in pompa magna il 18. Ciani dopo averci tanto pensato su, aveva deciso quest'anno di buttarsi e di investire per rimettere a nuovo il suo negozio proprio nell'anno in cui festeggia i 20 anni di attività. L'inaugurazione al termine dei lavori, allora, avrebbe coinciso con una grande festa per il doppio decennio, ma il Covid 19 ha fermato tutto. Quando i decreti del Governo hanno fatto abbassare le serrande ai negozi e fermare anche i cantieri, da Intimissimi gli operai avevano iniziato solo da pochi giorni, ma tutto è stato bloccato in attesa di nuove direttive. Oggi, con l'ingresso nella fase 2, anche Ciani come gli altri colleghi vede avvicinarsi la fine di un incubo e il ritorno, seppur lento e con ritmi che saranno necessariamente diversi, alla normalità. Nuove regole all'insegna della tutela della salute che saranno applicate naturalmente anche nel rinnovato negozio del centro città.

A.Tr.

