L'INTITOLAZIONE

FELTRE La nuova Rianimazione conta 6 box di cui 2 a pressione negativa e una stanza per piccoli interventi, ed è costata 3 milioni 600mila euro. Sarà operativa da luglio. Il Gruppo chirurgico è composto invece da 7 sale operatorie ipertecnologiche e una sala risveglio con un investimento di 6 milioni 100mila euro. Da agosto sarà attivo e verrà utilizzato da tutte le discipline del Dipartimento e comporterà, come ha spiegato il direttore generale dell'Ulss 1, Adriano Rasi Caldogno, un forte miglioramento della gestione del personale e delle risorse, oltre che con maggior sicurezza e confort per il paziente. Gli interventi in laparoscopia potranno contare sulla nuova tecnologia 4K HD che consente un'alta definizione delle immagini. Una prova dimostrativa è stata fatta anche per il governatore Luca Zaia che ha potuto manovrare personalmente lo strumento entoscopico su un manichino.

È questo il cuore pulsante, fatto di macchinari medicali, monitor giganti, acciaio e vetro che si alternano su pareti dai colori sterili, del Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologica gastroenterologica intitolato al dottor Michele De Boni. Feltrino, classe 1952, era laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in gastroenterologia e endoscopia digestiva. Iniziò il suo percorso proprio all'ospedale di Feltre fino a diventare responsabile del servizio di gastroenterologia nel 1995. Ampio il campo delle sue ricerche diventando uno dei protagonisti del panorama scientifico in tema della diagnosi e cura dei malt-linfomi. L'opera di ricerca gli ha permesso di pubblicare sul Lancet nel 1994 un importante lavoro sul trattamento con terapia medica dei malt-linfomi helicobacter pylori correlati.

Grazie al suo operato, il servizio di Gastroenterologia, nel 2004, è diventato unità operativa complessa nel 2004. Nel 2009 è stato nominato direttore del Dipartimento di oncologia. Con le schede ospedaliere del 2013, l'ospedale di Feltre è stato riconosciuto Centro di riferimento regionale per la chirurgia oncologia gastrointestinale per i risultati scientifici e per l'attività mossa da un gruppo di professionisti di cui il dottor De Boni era il fondatore e l'instancabile anima.

Con la nascita dell'Ulss Dolomiti, nel 2017, il dottor De Boni è stato confermato quale coordinatore di dipartimento e ha continuato a lavorare e a battersi per spingere ogni giorno tutto l'ospedale di Feltre a migliorarsi costantemente per il livello di assistenza e a ottimizzare i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali.

Già in tempi non sospetti ha sostenuto sempre l'importanza del confronto tra specialisti ovvero dei gruppi multidisciplinari di patologia e la necessità di personalizzare le cure per ciascun paziente. Uno dei principali progetti fortemente voluti dal dottor De Boni è One Day Care con l'idea di porre una diagnosi clinico strumentale e istologica in un solo giorno all'interno un percorso di certificazione di qualità del Dipartimento di chirurgia oncologica gastroenterologia a valenza regionale. Sua anche l'idea e l'attivazione di un master universitario di primo livello per infermieri in endoscopia digestiva in collaborazione con l'Università degli studi di Padova.

