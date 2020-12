L'INTESA

SAN DONÀ Accordo fatto, al via i tamponi da parte dei pediatri. In questi giorni è stata definita la trattativa a livello locale per l'effettuazione dello screening anti Covid-19: da oggi, dunque, 21 pediatri di libera scelta affiancano il personale dell'Ulss 4 nell'esecuzione dei tamponi rapidi per i bimbi in età da asilo nido ed età scolastica. Il tutto si svolgerà al di fuori dei singoli ambulatori, che rimarranno, dunque, Covid-free. Sono state individuate due sedi per i tamponi ai bambini: la prima a San Donà di Piave, all'oratorio della parrocchia San Giuseppe Lavoratore, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il sabato dalle 9 alle 11, dove opereranno i pediatri Gabriele Belluzzi, Giuliana Auricchio, Samuela Ballarin, Marina Barbazza, Monica Cavedagni, Tiziana Guerrera, Chiara Pierobon, Vittorio Pandolfini, Emanuela Poli, Marco Ranieri, Chiara Stenghele, Santina Surace, Marino Veronese, Sonia Viale. La seconda sede a Portogruaro, nella tensostruttura nella parrocchia di San Nicolò, dal lunedì al venerdì, dalle 16.15 alle 16.45, dove opereranno i pediatri Giampaolo Anese, Maria Rita Bompan, Diana Bonaventura, Eva Carlin, Daria Danieli, Nicola Panareo; il dottor Antonio Pulella farà i test nel distretto sanitario dell'Ulss 4 a San Michele al Tagliamento. Nelle sedi in cui verranno effettuati i tamponi, i pediatri si sono organizzati con la presenza di una segretaria e di un'infermiera. Orari e giorni per l'effettuazione del tampone verranno concordati tra pediatra e genitore dell'assistito. «Come i medici di famiglia anche i pediatri scendono in prima linea nella lotta al Covid-19 commenta il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza In questa seconda fase di contagi, come noto, l'età media si è abbassata e sta interessando anche tanti bambini. L'accordo con i pediatri, che ringrazio, agevola i genitori e rappresenta un importante aiuto al personale aziendale, permettendo tra l'altro al Sisp di far fronte ad un notevole aumento dei tamponi in età pediatrica legati al mondo della scuola. Infatti ad ogni positivo che frequenta un nido, una scuola dell'infanzia o una scuola primaria, si genera puntualmente un'ondata di contatti da sottoporre a screening».

Sul fronte dell'emergenza, lo stesso Bramezza si era detto particolarmente preoccupato per l'aumento dei contagi e di atteggiamenti irresponsabili che potevano rischiare di rendere la situazione talmente grave da spingerlo a chiudere dei reparti negli ospedali di San Donà e Portogruaro, per dedicarli ai malati Covid-19.

Fabrizio Cibin

