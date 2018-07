CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTESAPORDENONE È nero su bianco la convenzione che avvia l'esperienza del Paff, il palazzo del fumetto, in galleria Pizzinato e villa Galvani. Comune e Vastagamma, l'associazione del fumettista Giulio De Vita alla quale è affidata la struttura, hanno concordato i rispettivi impegni: l'amministrazione concederà gratuitamente i locali espositivi e contribuirà con 60mila euro alle iniziative, riservandosi di erogare un ulteriore contributo per l'anno prossimo in funzione del programma proposto. Il Paff dovrà offrire con mezzi propri al...