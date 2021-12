L'INTESA

BELLUNO «Sui bambini ci aspettiamo percentuali di copertura vaccinale più basse, già il 40-50% del totale sarebbe un grosso risultato, ma noi ce la metteremo tutta». Gianpaolo Risdonne, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), spiega quella che sarà la campagna vaccinale dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Si partirà giovedì prossimo e non servirà la prenotazione sul portale dell'Ulss Dolomiti. Basterà chiamare il proprio pediatra. Ma la perplessità sul vaccino, minima per gli adulti (già oltre l'85% del totale ha ricevuto almeno una dose), maggiore nei ragazzi dai 12 ai 14 anni (circa il 60-70% risulta coperto), si allarga invece nei confronti dei bambini. «Stiamo contattando da tempo i genitori cercando di rassicurarli continua Risdonne Oggi (ieri per chi legge ndr) ho parlato un'ora con un papà che non è no-vax. La maggior parte dei genitori ha vaccinato i figli con gli altri vaccini e qui ha qualche perplessità ma non bisogna avere paura».

QUANTI SONO

In provincia di Belluno ci sono quasi 9mila bambini tra i 5 e gli 11 anni e appena 19 pediatri di libera scelta (3 in Cadore, 3 in Agordino, 6 a Belluno e gli altri distribuiti nel distretto di Feltre). Nell'incontro di ieri mattina, a porte chiuse, i professionisti hanno parlato di come sarà gestita la campagna dedicata ai più piccoli. «I pediatri hanno dato ampia disponibilità ha precisato la direttrice generale dell'Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro L'importante è vaccinare e velocemente perché la fascia dai 0 ai 14 anni, da settimane, è a un livello di positivi molto alto. Tramite i ragazzi il virus si passa poi ai genitori e ai nonni. Certo, loro stanno un po' meno male ma sono dei veicoli».

A BELLUNO IN AMBULATORIO

I due distretti si comporteranno in modo diverso. Quello di Belluno ha già deciso che le vaccinazioni saranno gestite direttamente dai pediatri di libera scelta nei rispettivi ambulatori. Come? Tramite chiamata attiva ai genitori da parte dei professionisti e viceversa. «Ogni giorno chiarisce Risdonne diremo quante dosi abbiamo bisogno. Dobbiamo averle giorno per giorno perché le dosi di Pfizer vanno preparate e utilizzate entro 10 ore dall'apertura».

FELTRE NON HA DECISO

Il distretto di Feltre, invece, deve ancora decidere la modalità di somministrazione del vaccino. Sembra che si appoggerà agli hub vaccinali con un linea dedicata ai bambini. In ogni caso il punto di riferimento sarà il pediatra. «Sono fiale specifiche per bambini precisa il segretario provinciale di Fimp Il dosaggio è di un terzo rispetto a quello per gli adulti perché sono più reattivi e l'efficacia arriva comunque al 91-92%. Anche gli effetti collaterali sono minori perché sono riusciti a trovare un equilibrio».

GLI INTERROGATIVI

Alcuni genitori hanno già chiamato l'ambulatorio di Risdonne e chiesto informazioni sul vaccino. È pericoloso? Ci si può fidare? «Qualunque vaccino, come l'anti-morbillo, ha una serie di effetti collaterali aggiunge il pediatra di Belluno e le percentuali sono più o meno le stesse. Qualcuno dice che l'hanno sperimentato solo su 2mila bambini ma il metodo scientifico prevede questo. Gli altri vaccini non hanno fatto sperimentazioni più grosse». In America, inoltre, la campagna vaccinale ai più piccoli è già iniziata: «Hanno vaccinato più di 5milioni di bambini e il campione di effetti collaterali è risultato lo stesso della sperimentazione. Solo qualche miocardite, ma nessun morto e nessun caso grave. O guariscono spontaneamente o devono seguire una banale terapia anti-infiammatoria. Ma sono casi rari».

I NO COVID NON CAMBIANO IDEA

Accade lo stesso per il vaccino anti-morbillo e per quello contro l'encefalite da zecca, anzi: «In quest'ultimo conclude Risdonne è più alta in proporzione la probabilità di avere effetti collaterali gravi. Comunque se sono genitori no-covid puoi dirgli qualunque cosa e non cambiano idea. Per fortuna sono pochi, circa il 5%, e sono quelli che non hanno vaccinato i figli in generale. Quanto gli altri hanno solo paura e perplessità ma possono stare tranquilli».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA



