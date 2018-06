CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Venezia non ha avuto e continua a non avere una sua visione per il futuro. E in questa mancanza di strategia, il turismo è destinato a creare tensioni. È l'analisi di Anna Moretti, docente di destination manager a Ca' Foscari, l'ateneo che venerdì ha presentato i numeri allarmanti del fenomeno turistico: ogni giorno 25mila turisti di troppo, rispetto alla soglia massima. Un approccio diverso da quello degli economisti che analizzano la capacità di carico, più incentrato sull'utilizzo della città. E il caso Venezia è...