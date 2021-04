Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAVENEZIA «Venezia non è una piazza in grado di gestire in autonomia il fenomeno dello spaccio: la droga che circola arriva tutta dall'estero o dalle grandi città del centro-nord Italia. Arriva tramite reti di collegamento di gruppi criminali che spesso fanno riferimento ad una comune nazionalità di appartenenza che rifornisco il mercato in base alle richieste». Giorgio Di Munno è da un anno e mezzo il capo della squadra...