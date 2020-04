L'INTERVISTA

VENEZIA «Stiamo resistendo al nemico, ce la faremo». Anche il professor Enzo Raise, infettivologo e immunologo, già direttore di Malattie infettive dell'Ulss 3 e past president della Società italiana di Malattie infettive del Triveneto, è chiuso nei suoi bunker: la casa e l'ambulatorio, dove visita i suoi pazienti, con tutte le protezioni del caso. Per anni è stato il punto di riferimento per le mattie infettive degli ospedali di Venezia e Mestre. Pronto a fronteggiare nemici come la Sars e l'ebola, l'aviaria a la suina. Ora sta studiando anche l'evolversi della pandemia da Covid-19 e non nasconde i limiti di una battaglia partita male, per le comunicazioni tardive e incomplete arrivate dalla Cina, e condotta con armi spuntate, anche per il taglio dei posti letto subito negli anni dagli ospedali. A fine febbraio, nei giorni in cui Venezia registrava i primi due casi di coronavirus in due anziani ricoverati al Civile, Raise raccomandava «misure più protettive», di «stringere un cordone sanitario attorno alla città».

Da allora la situazione è precipitata. Come valuta questa evoluzione?

«É successo quel che era prevedibile. Il fatto che non fossero stati bloccati tutti i voli indiretti provenienti dalla Cina ha determinato la diffusione del virus nel nostro territorio. Il problema poi è stato che l'allarme è stato lanciato in ritardo dalla Cina, almeno di tre o quattro settimane. Così il virus è penetrato, senza che fossimo preparati. Pare che il primo paziente accertato in Cina sia stato il 17 novembre. Ma l'allarme all'Oms è stato dato il 31 dicembre! C'è stato un probabile insabbiamento».

Con effetti disastrosi per la diffusione della malattia...

«Ai primi pazienti risultati positivi in Italia non doveva essere fatto nemmeno il tampone, secondo le linee guida dell'Oms dell'epoca, per cui i test dovevano essere riservati a chi era stato in Cina o aveva avuto contatti diretti con chi c'era stato. Alla fine il virus è stato scoperto per caso, grazie ad alcuni medici eroici che hanno fatto i tamponi, nonostante le linee guida. È successo anche a Venezia. Se si fosse continuato con l'indagine epidemiologica sui contatti, come prescritto dalle linee guida, la diffusione sarebbe stata ancora più disastrosa. A quel punto le misure di contenimento sono state prese di corsa, ma con un ritardo di settimane».

Lei, già a fine febbraio, metteva in dubbio i dati sull'infettività. Che idea si è fatto oggi?

«Il 22 febbraio in Veneto avevamo 17 casi, oggi abbiamo superato gli 11mila. Numeri che dimostrano la capacità di diffusione estremamente elevata di questo virus, che non avevamo percepito dai dati cinesi. Non è vero che un positivo ne contagia altri 3, ma altri 10, secondo alcuni studi altri 18. Ci sono anche altri dati che non convincono: gli 81.894 casi cinesi su una popolazione di un miliardo e 430 milioni. Per tutti noi i conti non tornano. Ora si hanno notizia di miglia di urne cinerarie restituire alle famiglie, di milioni di utenze telefoniche disdettate: questo dà la misura della tragedia reale che deve aver vissuto la Cina. Ma tutto questo ha portato gli altri paesi a sottovalutare il problema».

Questo cosa ha comportato per la nostra sanità?

«Per l'ebola, nel 2014, ci eravamo preparati di più. Ora ci aspettavamo un impatto simile alla Sars, non di queste dimensioni. Il sistema si è trovato impreparato. E a pagare sono stati i medici e il personale sanitario. Hanno supplito alle carenze organizzative con grande senso di abnegazione e di sacrificio personale giungendo persino a donare la propria vita ed io conosco bene cosa significhi ciò dopo aver trascorso 44 anni in Malattie infettive tra tubercolosi, meningiti, encefaliti, Aids, epatiti, tornare a casa col patema d' animo di poter contagiare i propri cari, ma il rischio zero non esiste e la ragione di vita la si trova nella forte motivazione per fare al meglio il proprio lavoro per gli altri. Diamo a questi eroi il giusto riconoscimento, i giusti mezzi di difesa personale e non facciamoci trovare impreparati in futuro, gli investimenti nella sanità pubblica saranno sempre ripagati in termini di salute degli italiani».

Quanto hanno pesato in questo senso i tagli alla sanità?

«Ha inciso il taglio dei posti letto, portato avanti negli anni, nella convinzione che l'ospedale fosse destinato all'evoluzione tecnologica. Ma le epidemie non conoscono questa evoluzione, lo avevamo già visto con l'aviaria, la suina. Riduzioni di posti letto portano a criticità. Per il futuro andranno rivisti questi tagli. I posti letto non sono inutile zavorra, sono un presidio. Penso alle rianimazioni, alle malattie infettive, dove il personale si forma nel tempo. Penso anche a un esempio in positivo. Nel 2014, per prepararci all'ebola, avevo ordinato una serie di presidi per i nostri reparti di Venezia e Mestre. L'ebola non arrivò, ma ora li stanno usando per il Covid-19. Così fecero anche le altre malattie infettive del Veneto, la Regione all'epoca investì. Anche per questo ora è meno impreparata».

Ora cosa dobbiamo aspettarci?

«È probabile che dopo Pasqua ci saranno aperture progressive. Ma questo virus non sembra risentire del caldo. Prepariamoci a tenere maschere, guanti, un alto livello igienico e distanze di sicurezza. Così si potrà cominciare a tornare a vivere, non come prima. Meglio saperlo».

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

