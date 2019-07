CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAVENEZIA Sindaco, manca meno di un anno alla fine del suo mandato. Il primo, visto che si ricandiderà. Nel 2015 anni fa si presentò con lo slogan Ghea podemo far. In questi 4 anni c'è qualcosa che non avete potuto fare?«Sì certo, tanti interventi diffusi, il lavoro non è stato completato. E ho le certezza che se non ho la possibilità di completarlo io, con questa amministrazione, con questa classe di amministratori, tutta la fatica di questi 4 anni viene sprecata. Soprattutto mi sta a cuore raggiungere gli obiettivi...