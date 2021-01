L'INTERVISTA

VENEZIA «Siamo a 11 mesi da quando abbiamo accolto il primo paziente a Dolo, il 22 febbraio, e da metà marzo siamo Covid hospital senza mai chiuderlo, anche se c'è stato una piccola ripresa dell'attività normale durante l'estate. Per questo voglio dire grazie al personale tutto, anche di segreteria. Tutti, vecchi e nuovi, hanno sempre mostrato duttilità e capacità di mettersi in gioco». Moreno Scevola, è primario di Medicina interna dell'ospedale di Dolo, il Covid hospital dell'Ulss 3. È lui, in tasca anche le specializzazioni in Gastroenterologia e Pneumologia, a tirare le fila della prima frontiera anti-Covid.

Non vi siete mai fermati nemmeno nel momento di maggior calma. Cosa ha comportato?

«Ha voluto dire capire il bisogno di riposarsi, che nel momento in cui un medico è assente c'è la mano data da altri colleghi per tirare il fiato. Ha voluto dire impegnarsi per acquisire metodiche lavorative con le quali non si era abituati. Abbiamo avuto una quota di attenzione maggiore: è innegabile che un po' di sensibilità aumentata sia presente in chi è in contatto con questo rischio».

Che reazione quando vi è stato detto che Dolo sarebbe stato Covid hospital?

«C'è stata una presa di coscienza immediata che dovevamo cambiare noi: se prima si acquisiva un paziente Covid e l'attenzione era cercare di distribuirlo verso un reparto adatto. Abbiamo dovuto reimparare e aumentare la capacità di interazione con gli Infettivi e la Pneumologia per cercare di dare il massimo al paziente».

Il momento peggiore?

«Senz'altro la fase di marzo-aprile quando l'arrivo di pazienti da più ospedali sembrava non finisse mai. Ma anche il rendersi conto che le armi che hai non sono completamente efficaci: molte volte si è impotenti rispetto a questa patologia. L'ultima vera difficoltà è la lontananza del paziente dalla famiglia, è drammaticamente importante mantenere un filo tra loro».

Com'è questa seconda fase?

«Non si vede una chiara via d'uscita: i numeri dei contagi spaventano la popolazione e anche noi operatori, la mancanza di sicurezza di un risultato finale ti mette sull'attenti. Un'esperienza come questa dovrebbe farci uscire diversi ma purtroppo non è avvenuto in estate: ora ne stiamo ancora pagando le conseguenze. Dovremmo uscire da questa storia coscienti che abbiamo tutti dei limiti».

Avete pensato, in estate, di esserne usciti?

«Sostanzialmente no. Esiste una cultura scientifica che faceva capire che non andava mollata la presa nonostante ci fosse un contesto che permetteva qualche libertà in più. Contestualmente, come società, ci siamo un po' dimenticati di tenere alta l'attenzione».

Cosa si aspetta come evoluzione della pandemia?

«Di pandemie siamo abituati a vederne ogni 20-25 anni ma non eravamo preparati a una situazione come questa perché si pensava di poter risolvere il tutto come fosse un'influenza un po' più forte e facilmente aggredibile perché ci sentivamo più ricchi scientificamente. Le credenze sono però crollate».

Quali le differenze tra le due ondate?

«Nella prima ondata arrivava in ospedale un paziente complessivamente grave che aveva passato a casa un periodo medio lungo, c'era dell'attendismo. Nella prima parte della seconda ondata, invece, abbiamo visto venire colpite persone più giovani ma senza patologie associate. Ora ci sono pazienti più anziani rispetto alla prima ondata di circa 7-8 anni e con più patologie associate: obesità, cardiopatie, diabete e bronchite cronica. Quando queste patologie sono presenti in numero superiore a 2-3, rendono più difficile la prognosi del paziente. Epidemiologicamente avevamo arrivi in gruppo da aree di paese, ora sono più distribuite e più legate a nuclei familiari».

Una luce si vede, anche a Dolo ci sono cali di ricoverati...

«Se fino alla settimana scorsa fin c'erano in attesa 3-4 pazienti in Pronto soccorso, negli ultimi giorni c'è una pressione minore e abbiamo qualche letto pronto in tempo reale: cantare vittoria è troppo presto».

Fronte vaccini, lei è uno dei primi immunizzati totali dell'Ulss 3.

«Credo che l'indicazione al vaccino sia etica, deontologica e morale. Sono sieri sviluppati su un terreno drammaticamente più importante e complesso rispetto ad altri e sono l'unica arma, insieme alle norme di comportamento, che permetterà di vedere una luce in fondo al tunnel. L'ho fatto ad occhi chiusi e senza paura e posso dire che per il momento non ho avuto nessun sintomo particolare: nei colleghi anche, ogni tanto ho notato un po' di cefalea o stanchezza. Le basi scientifiche ci sono, speriamo nelle dosi».

Cos'ha imparato da questa storia?

«Abbiamo rinforzato l'umiltà di essere lavoratori della sanità con il bisogno di confrontarci sul campo e il continuo aggiornamento da parte dell'Azienda: ci stiamo confrontando con un'esperienza drammatica».

Nicola Munaro

