L'INTERVISTA

VENEZIA Sandro Panese è il primario dei reparti di Malattie infettive degli ospedali di Venezia e di Mestre nonché uno dei tre primari che guidano la multi area Covid dell'ospedale Civile di Venezia. Un medico che si è trovato a combattere il virus quando era ancora un nemico sconosciuto e che la trincea non l'ha più abbandonata.

Dottore, cos'è cambiato nei pazienti tra la prima e la seconda ondata?

«Nella tipologia dei pazienti con un quadro clinico rilevante non c'è differenza. I soggetti maggiormente colpiti sono più o meno gli stessi: persone con malattie pregresse importanti e quindi esposte al rischio di aggravamenti. Stiamo avendo numeri più alti per una maggiore diffusione del contagi».

Impressionano i decessi...

«È matematica, sono dati statistici. Questa è un'ondata più voluminosa e i numeri assoluti sono maggiori nonostante le percentuali siamo più o meno le stesse».

Come mai questa virulenza?

«Questo modello era stato in un qualche modo previsto. È un virus che si sta muovendo su una popolazione che non ha un'immunità acquisita. Dovunque il virus si muova, trova terreno fertile. È presto per ipotesi che spieghino nel dettaglio questa curva epidemica, di certo c'è che la popolazione è tutta suscettibile all'infezione».

Cos'è cambiato, invece, nella risposta medica?

«Sostanzialmente abbiamo capito che molto di quanto fatto nella prima ondata non serve. In primavera avevamo messo in campo provvedimenti di terapia basati su presupposti scientifici pregressi come l' idrossiclorochina, la zitromicina usata come antivirale o i farmaci anti-retrovirali usati contro l'Hiv: si pensava fossero utili ma nonostante un'ipotesi scientificamente motivata la sperimentazione ha dimostrato che non funzionavano. Ora usiamo il cortisone, il remdesivir, l'eparina e stiamo gestendo meglio e con maggiore tempestività i casi di media gravità. Non dimentichiamo però che nei pazienti gravi il farmaco fondamentale è l'ossigeno».

E le terapie sub-intensive...

«Tutti i presidi di sostegno sub-intensivo stanno svolgendo un ruolo fondamentale per evitare che le persone impegnative non vadano in Terapia Intensiva. Ci sono state insegnate tecnologie che ora sappiamo gestire anche noi. Tra noi medici, infermieri e operatori sanitari è emerso un grossissimo spirito di collaborazione servito a migliorare la cura dei pazienti. È mesi che ci incontriamo quasi quotidianamente con i colleghi, ed è uno degli elementi emotivamente positivi di questa epidemia».

Oltre alla sensazione di trovarsi immersi nella Storia...

«Pensavo dopo l'Aids di non ripetere un'esperienza simile: quella è stata una bella sfida anche se per le caratteristiche stesse della malattia e delle persone che la contraevano non era percepita come un'epidemia trasversale. Certo, per trovare un'epidemia di questo genere con un impatto simile anche nella società bisogna risalire a circa un secolo fa, alla Spagnola del 18-20 del 900. È un evento epocale per questo tipo di società non ha esperienze precedenti».

Come cambierà la medicina dopo questa esperienza?

«La medicina è fatta di decisioni e allocazioni di risorse: alcuni cambiamenti si sono già verificati, come la necessità di affrontare le patologie in maniera complessa e complessiva con una gestione multidisciplinare. La lezione dell'interdisciplinarietà credo e spero rimanga. Importante, poi, che ci sia anche un'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse per prevenire le epidemie future e sappiamo che la risposta c'è».

L'impatto emotivo?

«Quello che nel tempo ho capito è che il paziente Covid entra in una bolla affettiva particolare: non potrà vedere o sentire i cari, gli unici contatti saremo noi medici, Oss e infermieri. Diventa importante il contatto umano».

Ora ci sono i vaccini...

«Una straordinaria arma della società. Sui vaccini inspiegabilmente si è gettato in maniera diffusa un alone di dubbio che non trova nessuna giustificazione pratica. Nella storia hanno contribuito a migliorare qualità e lunghezza della vita di tutti noi. I vaccini messi in campo contro il Covid hanno alla base studi solidi e robusti. Ci sono elementi da chiarire sulla durata della loro copertura, non sull'effetto. Se abbiamo una possibilità di uscita è affidarsi ai vaccini».

Cosa racconterà ai suoi nipoti di questa storia?

«Bisogna poi vedere cosa resta. Spero di raccontare che è stata una grande prova per tutta la società e in particolare per una classe, quella medica. E che ne siamo venuti fuori proprio grazie all'impegno, allo sforzo e alla costanza dell'intera classe medica».

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA