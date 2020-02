L'INTERVISTA

VENEZIA Non ha fatto in tempo a tornare in Italia che è già stata insultata, via social network, solo per aver deciso di studiare in Cina. Petra Vidali, la 23enne veneziana che si trova in quarantena al centro sportivo dell'esercito di Cecchignola, è tornata, sta bene, ma racconta l'ignoranza di alcune persone. Frasi choc come «Ti hanno disinfettata» o «Spero che non torni» l'hanno colpita, anche se lei non ci fa più di tanto caso.

«Mi sono trovata commenti così su Instagram - osserva amareggiata - poi però, quando rispondi e non se l'aspettano, gli utenti dicono che si tratta di ironia, hanno paura, perché non mettendo la faccia pensano di poter dire qualsiasi cosa».

Altri esempi ne hai?

«Sì, quando ero in Cina c'erano persone che pur non conoscendo la cultura locale pretendevano di pontificare, oppure quelli che sparano fesserie ai media solo per apparire».

Allora, come stanno davvero le cose a Wuhan?

«Sono in contatto con tanti amici che sono rimasti lì, il Governo ha scelto di dividere in quattro categorie le persone, dalla A alla D. Le persone A sono quelle che hanno il virus, quelle B sono quelli che potrebbero esser entrati in contatto casualmente con le A, poi ci sono le C, cioè familiari e amici di chi ha contratto il virus e, infine, le D, cioè chi non ha il virus».

Com'è la situazione negli ambienti che frequentavi?

«Tutte le università di Wuhan sono D e siccome ci tengono a mantenere lo status, cercano di evitare rischi di contagio».

Come?

«Chi ha bisogno di qualcosa lo scrive al proprio supervisore, che fa in modo che arrivi nel più breve tempo possibile. Poi ci sono studenti che portano colazione, pranzo e cena gratis nei dormitori agli studenti».

Veniamo al ritorno, com'è andata?

«Ci hanno portato con un autobus organizzato dall'ambasciata con le autorità cinesi all'aeroporto. Lì abbiamo preso un volo militare e siamo arrivati a Pratica di Mare dopo, mi pare, circa 13 ore di volo».

Una volta atterrata che controlli avete fatto?

«Ci hanno misurato la febbre e hanno disinfettato i bagagli, poi ci hanno portato qui, a Cecchignola».

Ti senti a casa?

«No, per me il ritorno a casa è quando vedo il Marco Polo, la famiglia e gli amici, qui non è così».

Com'è la vita nel centro?

«La sensazione che ho è quella del classico viaggio di istruzione o di un torneo sportivo dove si ha una stanza e si scende per il cibo. Però non si può comunque uscire, sai di esser dentro una struttura».

Come in una prigione?

«No, le persone sono molto disponibili, quindi cercano di procurarci le cose di cui abbiamo bisogno. Ci sono italiani che si erano trasferiti in Cina definitivamente, quindi non hanno potuto portare tutto e hanno necessità normali».

Avete obblighi

?

«Sì. Dobbiamo utilizzare sempre mascherina e guanti negli spazi comuni, mentre nella nostra stanza no, possiamo stare senza, anche se siamo responsabili della pulizia. Non è che siamo in un hotel serviti e riveriti».

Ti spaventa la quarantena?

«I primi due giorni non li ho nemmeno sentiti, tra telefonate ad amici, libri e la tesi sono volati, ma ne mancano ancora molti. È però come se la facessimo due volte, dato che gli ultimi giorni in Cina non si usciva se non per andare al supermercato».

E dal punto di vista sociale?

«Ci sono i gruppetti, perché ci conosciamo tra di noi, quindi è possibile scambiare due parole, giocare a carte, anche uscire in uno spazio all'aperto, c'è il campo da calcetto e i tavoli per il ping-pong».

Pensi che il dispositivo della Farnesina sia stato buono?

«Devo dire di sì, anche perché, al confronto con altri Stati le cose stanno diversamente».

Cioè?

«Ci sono persone che non hanno la fortuna che ci hanno dato in Italia e che son chiusi nella loro stanza. Ad esempio in Turchia, per carità, procurano tutto e sono trattati bene, come noi, solo che non escono dalla stanza».

Altro esempi?

«Non ne sono sicura perché si tratta di sentito dire e non è un'informazione che ho diretta. Potrebbe essere una fake news, ma pare che negli Usa i rimpatri e la quarantena siano a carico della persona».

Com'erano gli ultimi giorni cinesi?

«Stare lì ora non aveva senso, non sei libero di uscire perché tutto è chiuso, a parte il supermercato. Così non si può apprezzare la città normalmente».

Cosa ti manca di più?

«Una delle cose belle è che si può far qualsiasi cosa, bowling, biliardo, cinema, karaoke, discoteca. Ma anche uscite culturali o naturalistiche, Wuhan è la città dei laghi e fiumi, l'ideale per una passeggiata o un giro in bici».

Emotivamente, come va, come sta la tua famiglia?

«Sono tranquilli, entrambi vorrebbero venire a Roma quando finirà il periodo, non so ancora cosa farò, se tornare a Venezia o stare un po' a Roma».

Già che ci sei, potrebbe valer la pena.

«Sì, infatti, sono mesi che non mangio italiano, magari una carbonara o una cacio e pepe. Però stasera (ieri, ndr) ci hanno promesso la pizza».

Tomaso Borzomì

