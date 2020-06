L'INTERVISTA

VENEZIA Nei giorni del Covid racconta di aver ritrovato il piacere di creare gioielli unici, dal valore simbolico, quasi amuleti per tempi incerti. Ora che la città sta riprendendo a vivere, Alberto Nardi è al lavoro nella sua storica gioielleria di Piazza San Marco. Un'attività di famiglia dal 1925, riaperta dopo lo stop forzato già a fine maggio. «Per dare un segno di ripartenza - spiega - Abbiamo iniziato con orari e personale ridotti. Per l'inizio di luglio, contiamo di tornare all'organizzazione normale. Ma la situazione varia di giorno in giorno. Personalmente in questi mesi ho cercato di andare avanti pensando a nuovi gioielli per dare un senso al nostro lavoro. Ho sviluppato idee che riportassero il gioiello al suo valore originario di talismano, di amuleto. Un oggetto che dia forza. Un tema da sviluppare in un momento di cui abbiamo tanto bisogno di riappropriarci della nostra forza».

Su un piano più materiale come sta andando questa ripresa?

«Sarei un folle a dire che va bene. Pensare che avevamo avuto un ottimo inizio d'anno. A gennaio abbiamo partecipato al Brafa, la fiera d'arte di Bruxelles, dove il nostro stand è stato il più visitato. Venezia viene ancora identificata come qualcosa di raffinato ed esclusivo. E su questo abbiamo puntato. Che contraddizione con l'immagine che la città ha dato negli ultimi anni».

Poi c'è stato il Covid e il blocco.

«È stata una mazzata mostruosa ma ci ha fatto capire più chiaramente quanto questa monocultura turistica sia una rovina per tutti. Ora poi per Venezia, che per tanti motivi ha avuto una vocazione di turismo straniero, andare a ricostruire quello italiano sarà fondamentale, ma difficile. Sono stati commessi tanti errori in passato e c'è ancora una mentalità per cui si ritiene più facile lavorare con gli stranieri».

In che senso?

«Perché l'italiano è più esigente. Ma è il momento di uscire da questo concetto di turista, per passare a quello di cliente. Tutte le persone vanno trattate bene in modo uguale. Tante abitudini a Venezia andrebbero riconsiderate».

C'è chi sostiene che l'esperienza pandemica può essere l'occasione per migliorare. Che ne pensa?

«Ho qualche dubbio. Certo ci ha dato il tempo di pensare, di riflettere su certe debolezze della nostra città che non può vivere solo di turismo. Ma uscirne non è impresa da poco».

Da cosa iniziare?

«La prima sarebbe dare possibilità di residenzialità alle persone. Ma come ha detto anche il patriarca, questa è una città unica che ha bisogno di una forma di governo unica. La specificità è innegabile, ma solo chi vive qui può capirlo. E allora sarebbe importante mettersi tutti insieme per ottenere una forma di governance che sia speciale come lo è la città. Altro tema affascinante, quello di fare di questa città un incubatore di start-up. Venezia non sarebbe più solo un palcoscenico».

Come sta la Piazza?

«L'idea dell'Associazione (di cui Nardi è stato presidente, ndr) di creare una lobby positiva non è stata portata avanti. Il Covid poteva essere una bella occasione per organizzare un'apertura simbolica. Invece la Piazza è rimasta un non luogo. Il più vuoto della città nei giorni del blocco. Una piazza non piazza, da decenni evitata dai veneziani. Serve uno sforzo perché San Marco torni ad essere luogo culturale della città».

E i tendoni per i caffè?

«Tema spinoso. In questo momento di difficoltà, non ho nulla contro, se aiutano. Finché restano a termine. Ma per un rilancio vero servono altre iniziative più corali»

.

Roberta Brunetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA