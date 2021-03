L'INTERVISTA

VENEZIA Martedì 23 febbraio, ultimo giorno di calma apparente: alla voce ricoveri per Covid-19, l'Ulss 3 risponde con 101 pazienti allettati, di cui 8 in Terapia intensiva nei suoi diversi ospedali. Giovedì 11 marzo: alla voce ricoveri per Covid-19, l'Ulss 3 risponde con 139 posti letto occupati in complessivo, di cui 11 in Terapia intensiva. Mare ancora calmo, ma nubi all'orizzonte. In due settimane, infatti, il barometro è cambiato: 38 ricoveri in più di cui 3 in più in area critica. Edgardo Contato, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, analizza così: «Fino adesso noi siamo nel gruppo di quei territori che crescono lentamente e in maniera non esplosiva ma abbiamo alta l'attenzione perché è una malattia che ha riservato sorprese».

Direttore, la situazione sta lentamente peggiorando nonostante il territorio del Veneziano sembra tranquillo...

«Il problema è che, come succede sempre nelle grandi battaglie, bisogna essere pronti e all'erta a tirare fuori le armi necessarie per contrastare l'avanzata nemica, che c'è. Su tutte adesso abbiamo la vaccinazione che va usata al massimo delle potenzialità. Come azienda vogliamo aggiungere a quello che era la programmazione delle attività, delle finestre in più. Negli ospedali che ho visitato in questi giorni ho incontrato gente fantastica, molto motivata, professionisti seri che stanno dando da sempre un contributo a tenere alta la bandiera della sanità in questa azienda e in tutto il Veneto».

Sui vaccini lei ha spinto forte fin dal primo giorno...

«Ci stiamo attrezzando per la somministrazione di tutte le fiale a disposizione. Ora che è stato dato il via libera a Johnson&Johnson abbiamo un'arma potente e utile in più perché è un prodotto monodose che non ha bisogno di richiamo. Attualmente siamo in grado di fare 2 mila vaccini al giorno ma vogliamo spingerci oltre».

Qual è la situazione negli ospedali?

«Ci sono segnali di incremento dei ricoveri, sia ordinari che in Terapia intensiva, impossibili da non osservare. Si incomincia a vedere una crescita dei posti letto occupati anche se, al momento, non è stata aumentata la dotazione di base e non siamo nemmeno nella situazione di allertare gli altri ospedali: resta Dolo come riferimento Covid e sinceramente mi auguro di fermarmi qui, di non essere costretto a rivivere l'esperienza di dicembre con una Fase 5 delle strutture (quando la vocazione degli ospedali era solo la lotta al virus, ndr). Però devo essere onesto e essere pronti, come sanità, ad aspettarci di tutto. Non possiamo abbassare la guardia, è una situazione strana, complicata e rischiosa: tre settimane fa sembrava che la curva puntasse verso lo zero e invece eccoci qui».

L'area metropolitana di Venezia sembra vivere due anime: il Veneto orientale sotto scacco e il Veneziano più tranquillo: si è fatto un'idea del perché?

«Impossibile dirlo, forse può esserci una diversa modalità di aggregazioni delle persone. Anche il fatto che Venezia viva su territori diversi, sia composta da isole che hanno delle dinamiche relazionali a parte e nelle quali il distanziamento sociale è più facile da tenere e, anche nella stessa vita quotidiana, c'è meno possibilità di rapporti con il resto del territorio. Ma sono solo ipotesi, sappiamo ancora poco di questa malattia e poi ora c'è attenzione alta per la presenza delle varianti».

Nel mirino, le scuole. Che dati ha il Veneziano?

«Nel nostro territorio non ci sono casi particolari tali da far pensare che le scuole siano un luogo del contagio diffuso, ma anche in questo caso non va mai abbassata la guardia».

Oltre al vaccino, continua anche il grande sforzo per il tracciamento dei casi?

«Certo, abbiamo delle buone performance nel tracciamento e ogni giorno viene fatto uno sforzo importante. Queste le nostre linee guida: monitorare la popolazione con tamponi e tracciamento e poi dare il via i vaccini tenendo sempre d'occhio le area dei ricoveri. A dicembre è stata durissima. Ora vediamo cosa ci aspetta perché la battaglia non è ancora finita».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

