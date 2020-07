L'INTERVISTA

VENEZIA Mancano pochi giorni alla Festa del Redentore, una festa per la prima volta diversa, priva delle gioiose luci dei tradizionali fuochi d'artificio, «i più belli d'Italia» a detta del sindaco Luigi Brugnaro. Vela, braccio operativo dell'amministrazione comunale, sta preparando gli ultimi ritocchi a un evento che sarà dedicato principalmente ai veneziani, ma che fa storcere il naso a più di un residente per la notte famosissima al buio.

Presidente Rosa Salva, che festa sarà.

«Vela, come noto, si muove sulle indicazioni che l'amministrazione comunale dà. La festa si fa, c'è stata una volontà forte di mantenere un appuntamento imperdibile storicamente, fondamentale nella vita di tutti noi veneziani. Come è successo anche in occasione della festa della Sensa, si è dovuto reinterpretare un appuntamento importante, lavorando con delicatezza su una ricorrenza che ha un grosso significato storico e sentimentale per tutti noi. Tutta la nostra vita del resto negli ultimi mesi si è dovuta reinterpretare giorno per giorno sulla base degli scenari che si venivano a creare e poi definire di giorno in giorno cosa si poteva fare. Il nostro filo conduttore è sempre stato il fatto che il Redentore andava celebrato, con modalità che si sarebbero dovute definire quotidianamente a seconda della situazione. Abbiamo perciò pensato come progettare l'evento nella sua forma tradizionale in periodo di Covid 19. Considerando tutti i problemi di distanziamento sociale, abbiamo fatto un grosso lavoro anche con gli uffici comunali per adeguare la festa al contesto di pandemia, e cioè principalmente come distribuire le persone a terra e in acqua, evitando pericolosi assembramenti».

L'annullamento dei fuochi avrà conseguenze dal punto di vista economico?

«C'è stato da parte nostra un doveroso impegno nei confronti dei fornitori con i quali abbiamo fatto tutta una serie di contratti che prevedevano l'annullamento della manifestazione o di parte di essa per cause di forza maggiore anche all'ultimo momento. L'annullamento dello spettacolo pirotecnico perciò non ha provocato alcun danno economico, comunque non ci saranno penali».

C'è chi dice che la festa del Redentore quest'anno non si fa perché mancano i turisti.

«

Ho sempre sentito dire che il Redentore è la festa più amata e la più vissuta dai veneziani. È una festa religiosa e storica di Venezia e francamente mai come quest'anno è stata prevista, pensata e voluta fortemente dal sindaco Brugnaro. Noi ci stiamo muovendo nella logica della partecipazione dei cittadini. Come punto fondamentale dell'organizzazione ci hanno detto che gli spazi sarebbero stati meno del solito e che sarebbe stata ammessa meno gente, e che bisogna dare la priorità ai residenti. Ammesso che ci saranno pochi turisti, tutta la fase di avvicinamento al Redentore è stata ispirata ai veneziani, precludendo il turismo pendolare dell'ultimo minuto, che è quello che di solito crea assembramenti».

Una festa local quindi...

«Il Redentore è più che mai la festa dei veneziani: in questa ottica il ponte verrà aperto domani, venerdì, per favorire il pellegrinaggio al tempio votivo senza creare assembramenti; ci saranno le regate, elemento tradizionalissimo, e il momento clou della messa di domenica, celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. Per la notte famosissima abbiamo predisposto una serie di iniziative, come i freschi notturni con quattro complessi di musica pop e la possibilità di allestire tavolate posizionandole in tutta la città, con l'esclusione della area marciana. Si potrà senza alcun problema stare insieme e mangiare fuori, naturalmente coi dispositivi attualmente vigenti. La serata avrà i connotati della venezianità, la nostra è stata una scelta di buon senso».

Daniela Ghio

