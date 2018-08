L'INTERVISTA VENEZIA «Le statistiche del Dipartimento affari penitenziari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA «Le statistiche del Dipartimento affari penitenziari parlano chiaro: solo il 19 per cento dei detenuti che ha usufruito di benefici di vario tipo torna a delinquere; la percentuale sale al 79 per cento nel caso di coloro i quali non usufruiscono di alcun beneficio penitenziario».LA STATISTICAInizia dai numeri Giovanni Maria Pavarin, da quasi otto anni presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, l'organismo della magistratura che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, ovvero di stabilire come debba...