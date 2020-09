L'INTERVISTA

VENEZIA La speranza, ovviamente, è di farcela al primo turno. E questo rende Luigi Brugnaro, sindaco uscente a caccia del secondo mandato, più sicuro di quanto non lo fosse 5 anni fa, alla sfida con Felice Casson. Non fosse altro che per i 5 anni passati alla guida di Ca' Farsetti. Sicuro al punto da far trasparire una evoluzione da uomo del fare (del ghea podemo far), estraneo alla politica, a uomo del fare sì, ma più politico. Fuori dalle logiche di partito, ma con una strategia precisa e ambiziosa: dimostrare al Paese che cambiare si può attraverso la formazione di una nuova classe dirigente.

Sindaco Brugnaro, se lei dovesse riconfermarsi non avrà più la maggioranza pressoché monocolore (fucsia) che ha retto Ca' Farsetti per 5 anni: la Lega chiede posti e avrà il vicesindaco, Forza Italia vorrà mantenere visibilità e posti in giunta. Fratelli d'Italia ha già chiesto 3 assessori. E in consiglio i partiti si faranno sentire. Non teme che prima o poi questo possa essere un problema per un'amministrazione che si è sempre definita civica? Cosa le garantisce in caso di vittoria che i partiti prima o poi, da qui al 2025, non tireranno troppo la corda?

«Sinceramente non vedo corde da tirare. C'è un programma, ci sono accordi chiari. Tomaello, segretario della Lega, sarà un vicesindaco sveglio. E ci sarà modo di lavorare bene. Guardi, Venezia può essere un modello anche in questo».

Cioè?

«Un'amministrazione con i partiti del centrodestra ma a trazione civica. Io sono un uomo libero, non ho tessere e vado avanti per la mia strada, come ho fatto in 5 anni, con i miei. Ma qui sta accadendo qualcosa di straordinario, può nascere una forma di governo che può essere presa d'esempio nel Paese».

Pensa di poter essere lei a interpretare questo modello, quando non sarà più sindaco? Cercherà di lanciare qualcosa a livello nazionale?

«Io non cerco niente. Io faccio e presento risultati. Il bilancio di Venezia risanato, ad esempio, dimostra - in tempi in cui si parla di come spendere il recovery fund - che si può fare spesa produttiva, che anche con i prestiti si può mettere in modo una macchina senza gravare sulle generazioni future. Metto tutto sul piatto, credo poi che sarà convenienza dei partiti cogliere la palla e andare a canestro tutti insieme».

Veniamo al suo programma...

«Ma il programma è pubblicato, ormai si conosce. E quello che abbiamo fatto in questi 5 anni parla per noi, racconta la nostra voglia di fare, di rilanciare la città. Quello che mi interessa sottolineare, scrivetelo a caratteri cubitali, è il vero motore dei prossimi 5 anni di amministrazione».

Quale?

«Il merito, la competenza, la responsabilità. Daremo spazio ai talenti, a chi merita. Con i sindacati in Comune parleremo di questo, sarà il nostro campo di gioco. In questi 5 anni ho avuto modo di conoscere gente disposta a fare 10 ore di lavoro di fila, a dare tutto, a proporre, a realizzare. Punteremo su questi, ce ne sono più di quanto si creda...».

Ha creato polemica la sua frase intercettata in cui parla di becchime da dare ai dipendenti.

«Ma dai su... il becchime in dialetto sono i soldi, quello era il senso. Nulla di offensivo, come al solito c'è chi mistifica. Cosa vuoi dare di premio a chi si impegna, se incentivi economici? Era un'espressione dialettale, tutto qua».

Torniamo al merito

«Fondamentale. Sa che abbiamo fatto fatica a fare la lista dei candidati, da quanti si sono offerti, ragazzi giovani soprattutto? C'è un grande entusiasmo, rispetto a 5 anni fa mi sento attorniato da un gruppo preparato e che cresce, abbiamo visto maturare una classe dirigente per questa città e non parlo solo di assessori e consiglieri. Ecco, questo è quello che mi incoraggia di più».

Per questo si è ricandidato?

«Sì, per non lasciare questo lavoro di crescita a metà. Ma anche perché avverto segnali che chi nel 2015 è stato tagliato fuori, dopo 20 anni di gestione disastrosa, è pronto a tornare in un modo o nell'altro. Venezia non può permettersi di tornare indietro».

Vede questo rischio?

«Sì, ne parleremo dopo il voto...».

Lo avverte nella coalizione guidata da Baretta o dove?

«Guardi, non mi interessa parlare di Baretta, rispondere o fare polemica. Il mio obiettivo è lavorare per la città e farlo con chi è disposto, Qui e al governo».

Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha detto che a Venezia arriveranno i soldi del recovery fund.

«Bene, sono contento».

Si, ma il senso era: arriveranno se vince Baretta...

«Un ministro si è preso un impegno, questo conta. E poi abbiamo un emendamento al Decreto Agosto, firmato da Berlusconi, Meloni e Salvini (mica i tre ultimi arrivati) che impegna lo stanziamento di 150 milioni l'anno per 10 anni alla città... Io vedo che altre città dal governo hanno avuto agenzie, organismi internazionali. A Venezia nulla».

C'è il centro studi sui cambiamenti climatici...

«L'ho proposto io per primo. Poi lo ha presentato Pellicani del Pd, bene lo stesso. Ma ora facciamolo».

Un'altra uscita che ha fatto discutere è la conferma che l'assessorato alla Cultura se lo terrà stretto.

«Sì. Avrei potuto chiamare uno dei tanti espertoni in giro, come del resto si faceva una volta. Ma con quali risultati? Noi intanto abbiamo portato la Biennale a Forte Marghera, organizzato concerti, mostre, tenuti aperti i musei grazie a un avanzo di gestione di 8 milioni...».

Fatto promozione con la Ferragni...

«Sì, ho già risposto ieri. Operazione a costo zero con 21 milioni e passa di contatti su Istagram... La cultura è certo la Fenice, il teatro, le mostre... Ma è anche concerti rock, eventi per giovani. E abbiamo tutto pronto per le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, c'è anche il comitato pronto a insediarsi, solo che per correttezza non faccio i nomi ora. Ma sono rappresentate tutte le componenti delle città».

Come pensa di riconvertire il turismo in città dopo il lockdown, se vincerà?

«Il prossimo anno contiamo di partire con i tornelli, termine in realtà limitativo perché si tratta di un sistema. Metteremo varchi tipo quelli degli aeroporti in stazione di Santa Lucia, a piazzale Roma nelle vie di accesso al centro, ai pontili di sbarco dei lancioni... Residenti e pendolari potranno passare sempre, i turisti entrano se hanno prenotato. E stabiliremo una soglia massima: chi vuole entrare superando la soglia, pagherà abbastanza da essere scoraggiato. Questo è un sistema. E poi interverremo sugli affitti turistici, non tanto sui b&b. Chi lavora in maniera imprenditoriale, magari gestisce più alloggi, dovrà sottoscrivere un regolamento che discuteremo insieme. Per gli altri, per chi magari vive a Milano ma ha casa della nonna a Venezia, metteremo un tetto alle notti di affitto, poniamo 100 l'anno, come avviene in altre città. Così sarà incentivato ad affittarlo a residenti».

I suoi avversari le rimproverano di non avere accettato il confronto...

«Sono stato per 2-3 mesi praticamente sempre in control room, per il Covid. Credetemi, da sindaco non ho mollato un attimo. Se poi qualcun altro può permettersi di mollare l'incarico al governo per due mesi, per fare i dibattiti... beh, io non posso».

Un'ultima cosa: quali errori ha commesso in questi 5 anni?

«Aver trascurato la famiglia, i collaboratori di una vita delle mie ex aziende, e aver esposto persone che non c'entravano a insulti e a una campagna d'odio che è stata veramente brutta, pesante, deprimente, piena di falsità e strumentalizzazioni».

Davide Scalzotto

