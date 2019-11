L'INTERVISTA VENEZIA La «nuova epoca per la città» inaugurata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAVENEZIA La «nuova epoca per la città» inaugurata con il Comitatone di martedì «è una stagione in cui Venezia potrà rilanciarsi al centro del mondo». Nicola Pellicani, deputato Pd alla Camera e consigliere comunale a Ca' Farsetti ha partecipato a dare il via a quest'accelerazione. Prima con una mozione unitaria firmata assieme al collega di Forza Italia, Renato Brunetta. Poi con la cosiddetta «Proposta Pellicani» che valorizza le proposte di legge delle passate legislature e chiede in dieci punti un aggiornamento della...