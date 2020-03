L'INTERVISTA

VENEZIA L'emergenza è cominciata una settimana fa, all'1.30 di sabato 22 febbraio, quando il laboratorio di Genomica restituiva il primo tampone positivo arrivato dall'ospedale di Dolo, dove un sessantasettenne di Oriago di Mira, aveva mostrato i primi sintomi del Covid-19, il coronavirus. Da lì è stato un crescendo fino ad arrivare ai 32 dopo una settimana e ai 36 aggiornati a ieri sera. Anche se la conta non è destinata a fermarsi. «Su 1.304 persone sottoposte a tampone, sono solo 32 quelli positivi dopo una settimana. Di questi ci preoccupano i sei in Rianimazione, di cui cinque sono anziani tra gli 80 e i 90 anni». Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, traccia un primo bilancio di una settimana prima linea, alla testa di un'unità di crisi - composta da un comitato dell'emergenza della sanità pubblica e di un gruppo operativo di risposta rapida - riunita in maniera permanente nella sede dell'Ulss.

36 casi in una settimana, cosa ci dobbiamo aspettare?

«L'andamento di questi sette giorni è stato quello di qualche unità che si aggiungeva ogni giorno, o in alcuni casi, ogni due giorni. Non abbiamo fatto da spettatori ad un aumento esponenziale dei contagi. Valutiamo quello che può succedere sulla base di quanto già successo e quindi ci aspettiamo una lenta diffusione del virus. Aver limitato le concentrazioni delle persone ha aiutato a isolare il virus il più possibile. Speriamo che i dati della prossima settimana ci diano ragione e si viva solo una coda della sua diffusione».

Dati alla mano, le persone più colpite sono gli anziani.

«Loro, e chi ha un quadro clinico già in parte compromesso. Lo dicono i numeri: su 1.304 tamponi abbiamo sei casi preoccupanti».

Ci sono anche due casi che riguardano persone tra i 40 e i 50 anni. Perché?

«Anche in questo caso si tratta di pazienti già non in perfetto stato di salute».

Importante, quindi, la condizione in cui si risulta positivi al virus, è così?

«Le analisi di laboratorio ci confermano come le persone impegnate da patologie pregresse hanno anche il coronavirus. Il Covid-19 non è un'influenza normale, ma se guardiamo i casi di quest'anno di influenza stagionale, scopriamo che ci sono quattro pazienti in Rianimazione e c'è stato un morto residente nel veneziano. Per ora abbiamo sei pazienti in Rianimazione per il coronavirus e nessun decesso nel territorio dell'Ulss 3».

Il messaggio sembra chiaro...

«Sì, c'è un quadro simil-influenzale, il coronavirus, che in alcune persone si sovrappone a un quadro clinico già compromesso. Agli anziani, che sono i soggetti più a rischio, dico di stare attenti, di seguire le precauzioni e non frequentare luoghi tanto affollati».

Ci sono però positivi anche tra persone sane, soprattutto operatori socio sanitari e dipendenti delle strutture. E questi sono i casi maggiori dal punto di vista numerico. Come si spiega?

«Nella maggior parte dei casi una persona può venire contagiata dal Civid-19 e non sapere di averlo. Nella nostra analisi, un conto sono i nuovi pazienti, cioè quelle persone che vengono ricoverate e curate per il coronavirus, un altro conto sono i tamponi positivi di persone sane, senza sintomi, analizzate solo perché entrate in contatto con chi ha contratto il virus. È il caso delle nostre Oss e di alcuni parenti e amici dei ricoverati. Come Ulss 3 ci preoccupano però i primi, le persone positive, sintomatiche e con una sintomatologia importante. Quelle ricoverate in Terapia intensiva e Rianimazione. E sono sei su 32 casi e 1.304 tamponi».

C'è il caso degli ospedali di Dolo e Mirano: hanno avuto lo stesso paziente ma a Dolo ci sono stati contagi. Sono mancate le precauzioni?

«Il paziente è arrivato a Dolo in Rianimazione per altri motivi, finché non è stato accertato il Covid-19 è stato trattato con tutte le precauzioni per i sintomi che presentava. Via-via si è scoperta la sua positività e abbiamo chiuso la Rianimazione, che riapriremo a giorni. E stiamo fornendo tutto il necessario ai medici di base».

E le mascherine? Si è fatta un po' di confusione in merito

«Le mascherine non servono a tutti, servono a chi è malato e ha sintomi per evitare di contagiare altre persone che si trovano troppo vicine».

Dopo una settimana, che bilancio c'è sul fronte della sanità e delle strutture?

«Ci ha messi in difficoltà come organizzazione del lavoro, ma stiamo reagendo. E bene».

Nicola Munaro

