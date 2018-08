CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA VENEZIA «Il prossimo direttore arriverà da fuori regione, in Veneto al momento manca questa figura che dovrebbe essere designata dopo ferragosto».Maurizio Messina, 66 anni, ieri ha concluso il suo lungo percorso al vertice della Biblioteca nazionale Marciana. Entrato nel 1985 come bibliotecario, dopo i primi cinque anni alla Querini Stampalia, per un lungo periodo ha ricoperto il ruolo di vicedirettore. Nel 2012 il balzo alla direzione della prestigiosa istituzione lagunare, conosciuta in tutto il mondo e dotata di un archivio...