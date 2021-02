L'INTERVISTA

VENEZIA Il giorno dopo è quello dell'attesa, soprattutto in vista di martedì quando le sigle sindacali Cisl, Uil e Ugl scioglieranno la riserva su quali azioni mettere in campo nella lotta - ora dura - nata con il taglio unilaterale degli integrativi da parte di Avm. Il tempo inizia a scarseggiare con la riduzione che diventerà definitiva l'1 aprile, a tre giorni dalla Pasqua. «Spero che i sindacati tornino al tavolo a trattare, non stiamo facendo pagare la crisi ai lavoratori», è l'augurio di Michele Zuin, assessore alle Partecipate e al Bilancio di Ca' Farsetti che martedì ha preso parte al tavolo della prefettura saltato non appena i sindacati si sono sentiti rispondere «no» da Comune e Avm alla richiesta di ritirare la lettera che annunciava i tagli, come precondizione a trattare.

Assessore, quanto è grave la situazione?

«Nel 2020 abbiamo avuto 85 milioni in meno di introiti e anche nel 2021 il quadro è grave. Non c'è il rischio di fallimento ma da parte nostra c'è tutta l'intenzione di porre rimedio a una situazione difficile e non è vero che si pensa solamente a far pagare la crisi ai lavoratori, assolutamente no. Noi come Comune abbiamo messo 5 milioni nel 2020 e altrettanti li rimetteremo nel 2021. Se si tolgono 5 milioni di euro all'anno dal bilancio del Comune, che sono un settimo dei ristori previsti dallo Stato, non si può dire che il Comune non stia facendo la propria parte. In più arriveranno 3 milioni dalla Città metropolitana e l'azienda, con un piano di efficientamento e senza toccare i posti di lavoro, risparmierà 3,5 milioni di euro».

Questa non è una crisi che viene da lontano...

«È una crisi figlia della pandemia e dovuta al mancato incasso da parte del turismo, per quello si parla di manovre che durino 2-3 anni, perché si pensa a un ritorno alla normalità. Bisogna però capire se e come tornerà questa normalità. Già il 2021 si pensava di ripartire, forse si parla del 2022. Chiaro che il 2021 sarà identico al 2020, abbiamo il dovere di avere una società sana per tutelare i posti di lavoro. Il passaggio del prefetto è chiaro: chiede ai sindacati di sedersi a un tavolo sulla normativa aziendale, non sullo stipendio. La normativa non tocca lo stipendio ma le regole di lavoro come il turnover».

Intanto la Regione approva all'unanimità una mozione per chiedere che non paghino i lavoratori...

«Non mi sento lontano da quello che dice la Regione perché è quello che stiamo facendo. Il tavolo c'è, i sindacati sono invitati ma non si vogliono sedere. Noi lo diciamo ai quattro venti che non metteremo le mani in tasca ai lavoratori. Se però uno non vuol sedersi...».

Ma la mozione approvata parla di un tavolo al fine di evitare la disdetta di tutti gli accordi integrativi aziendali di secondo livello.

«È nella potestà dell'azienda prendere una decisione simile, si tratta di un atto legittimo di disdetta da un contratto. Non è stato applicato dall'oggi al domani e sono stati dati due mesi per contrattare ad un tavolo al quale l'azienda è seduta per discutere, in attesa di farlo. Sul punto siamo stati chiari anche davanti al prefetto, la lettera non si ritira. È un atto aziendale che cerca di tenere in vita e dar continuità ad Avm non mettendo in discussione i posti di lavoro. La politica non può imporci di ritirarla».

Che succede martedì?

«Mi auguro che si vengano tutti a sedere, gliel'ha chiesto il prefetto la cui proposta è di buon senso: parlare di regole e non di indennità. Non so che problemi abbiano. Io il tavolo lo accetto».

C'è il rischio sciopero...

«Un grande disagio per i cittadini, ma noi dobbiamo tenere in vita l'azienda. I sindacati dovranno spiegare ai cittadini che vogliono benefit assurdi in un momento di crisi».

Come si arriva all'1 aprile?

«Non faccio previsioni, aspetto e spero che si siedano».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA