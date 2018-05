CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Firenze più di Venezia: là sulle nuove aperture di pubblici esercizi in centro si è fatto ancora più di Venezia. Anche a Firenze è passato più di un anno dall'adozione del regolamento per la tutela del centro storico sotto tutela Unesco e non si è aperta una sola attività, non solo take-away, ma nemmeno bar, ristoranti o minimarket. Insomma, chi vuole aprire qualcosa in centro deve pensare a qualcosa di alternativo rappresentato dal guadagno facile ma impattante per la città di gelaterie, pasta, panini e fette di...