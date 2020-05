L'INTERVISTA

VENEZIA «Finiamola con questa storia. Il Governo è il miglior amico di Venezia».

Il sottosegretario all'Economia e alle Finanze (e candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra), Pier Paolo Baretta intende sfatare quello che secondo lui è un falso mito, quello della Venezia maltrattata da Roma.

Baretta, cosa sta facendo il Governo in questo momento di grande sofferenza per gli Enti locali e per Venezia in particolare?

«Nel decreto che stiamo per emanare ci saranno diverse cose per i Comuni. Intanto 3 miliardi in loro sostegno. L'Anci ne chiede 5, ma abbiamo convenuto di partire così e poi vediamo. Poi finanziamo la cassa integrazione per altre 9 settimane per sostenere imprese e lavoratori e poi il Piano turismo, che per Venezia diventa decisivo. Ricevere un buono vacanze per l'Italia, sarà per milioni di famiglie un toccasana. Venezia penso debba cogliere questa opportunità per ripartire. E anche le spiagge veneziane e venete, che hanno ampi litorali e avranno più facilità a rispettare le prescrizioni sul distanziamento. Poi abbiamo in corso un negoziato a livello europeo che consenta ai turisti di muoversi questa estate per aver un flusso a breve di turisti stranieri».

Ma su Venezia il Governo cosa ha fatto?

«Nello specifico, ci sono ulteriori 200 milioni sbloccati per la costruzione di marginamenti a Marghera e sta andando avanti l'iniziativa del fondo di solidarietà europeo, 211 milioni di cui una parte importante è per Venezia. Senza dimenticare 1,3 miliardi erogati senza guardare al colore politico delle amministrazioni. Il governo è un alleato di Venezia. L'impegno è rinnovato costantemente e continuerà».

Cosa si fa per il trasporto pubblico locale in sofferenza? Actv potrebbe avere a fine anno un ammanco di incassi turistici per 108 milioni.

«Ci sono due provvedimenti. Intanto, l'anticipo in questi giorni del fondo Tpl per il 2020, che fa sì che alla Regione Veneto vengano dati circa 321 milioni di anticipo. Un flusso che consente di avere liquidità a disposizione. C'è anche un intervento in più che metteremo nel prossimo decreto: sono 5-600 milioni freschi, aggiuntivi, destinati esplicitamente al trasporto pubblico. A Venezia dovrebbero arrivare per il trasporto complessivamente 50 milioni circa».

Ma arriveranno?

«Arriveranno, in base all'attuale ripartizione. Poi, francamente, il Comune può chiedere alla Regione che faccia la sua parte. Il sindaco mi pare si dimentichi costantemente un interlocutore che nel trasporto pubblico locale ha delle responsabilità».

Cosa vuol dire?

«Il sindaco Brugnaro ha il diritto di chiedere al presidente Zaia un trattamento speciale nella ripartizione dei fondi regionali e non proporzionale secondo le province. E poi, se mettiamo l'ipotesi di un minimo di flusso turistico estivo e autunnale, il bilancio a fine anno di Actv sarà in rosso, ma meno drammatico di quanto si prevede ora e interverremo per portarlo in pareggio, così come per tutte le aziende del Tpl messe in difficoltà dall'epidemia».

Dice che a fine anno lo Stato ci metterà una pezza?

«È giusto che venga messa, ma è un discorso che va fatto alla fine. Adesso diamo delle risorse, poi faremo i conti».

Lei ha bacchettato il sindaco Brugnaro per i mezzi scarsi e affollati il giorno della ripresa. A Padova, però, è accaduta la stessa cosa. È una polemica solo veneziana?

«Il vero disagio che ho visto si è verificato prevalentemente sulle linee di navigazione, più che a Mestre. Anche a Padova c'era disagio, ma come in tutte le città di terra, c'è l'alternativa del mezzo privato che non c'è a Venezia. La specificità è anche questa e va affrontata per tempo. I messaggi dati dal sindaco nei primi giorni di apertura sono stati sono stati confusi e contraddittori. E questo ha alimentato da un lato aspettative e dall'altro ha generato un disservizio. Non credo che il problema vada scaricato sull'azienda o sui lavoratori che forse dovevano essere richiamati. Adesso, tra l'altro, con i soldi che arriveranno ci sarà la possibilità di richiamare qualcuno dalla cassa integrazione. Poi, sul documento con le categorie si poteva prevedere un accordo per una gestione differenziata degli orari: negozi a un'ora, artigiani, in un altra. Se hai pochi mezzi, devi organizzare i flussi al meglio. Oppure favorire lo smart working o l'accordo coi privati fatto troppo tardi. Attenzione che nelle prossime settimane che si completeranno le riaperture, avremo una situazione di circolazione su cui sarà bene lavorarci subito. Usciamo dalla polemica. Non c'è stato un piano, siamo a metà strada, ci si organizzi».

Michele Fullin

