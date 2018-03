L'INTERVISTA VENEZIA Eutanasia di un ristorante veneziano. Anzi, probabilmente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVENEZIA Eutanasia di un ristorante veneziano. Anzi, probabilmente di più di uno. Mica di quei ristoranti veneziani solo di facciata e di dubbia qualità o trasformati in quello che per la moda è lo street food, ma che per Venezia si traduce in cestini pieni di piatti, piattini e carte. Alcuni ristoranti veneziani esistono e resistono ancora, stretti tra i take away e qualche (raro) stellato che viaggia su clientele ben diverse da quelle che invadono le calli ogni santo giorno. Resistenza la chiamano, quella di quei ristoranti che...