VENEZIA Don Cristiano Bobbo, 53 anni, parroco di Oriago e Ca' Sabbioni da anni organizza le attività estive per i bambini e i ragazzi e l'esperienza del Grest la conosce molto bene.

Don Cristiano, il Grest si può fare, voi come vi organizzerete?

«Noi di solito lo facciamo a luglio, passato l'esame di maturità degli animatori. Adesso che ci sono le linee guida le esamineremo con calma».

Quanti sono i partecipanti da voi ogni estate?

«Abbiamo circa 350 tra bambini e preadolescenti. La nostra è una proposta congiunta tra le parrocchie di San Pietro e Santa Maria Maddalena di Oriago e del Sacro Cuore di Ca' Sabbioni».

Come vivete questo momento di incertezza?

«Ho deciso che la prossima settimana farò un sondaggio per capire quante famiglie sarebbero interessate a mandare i figli al Grest, che ovviamente andrebbe fatto con tutti i dispositivi di sicurezza sanitaria. Poi ci confronteremo in Consiglio pastorale».

Che clima si respira?

«E' normale che ci siano genitori che nutrono dubbi».

Lei che orientamento ha?

«Difficile rispondere in questo momento. È tutto da impostare, non abbiamo criteri di riferimento. Una cosa, però, è certa. Se dobbiamo fare qualcosa tanto per fare, lasciamo perdere, non ne vale la pena. Se decidiamo di farla, a me preme che sia un'esperienza con un valore educativo e anche catechetico, visto che a seguito della pandemia è stato tutto sospeso».

I ragazzi le chiedono informazioni?

«Per adesso sono gli animatori che domandano cosa succederà. Ogni anno sono una cinquantina. I piccoli sono ancora alle prese con la scuola a distanza».

Dopo il Grest ci sarebbero anche i campi scuola

«Lì è tutto fermo, ancora più incerto. So che ci sono parecchie rinunce, le stesse case in montagna che erano state prenotate, stanno dando disdetta».

