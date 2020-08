L'INTERVISTA

VENEZIA Di nuovo, ancora una volta, di più al centro. Dell'attenzione nazionale, degli interessi internazionali e di un rilancio che passa attraverso la salvaguardia di una città simbolo nel mondo. Tutto in una volta sola, grazie all'approvazione, venerdì sera, da parte del Consiglio dei ministri della norma che costituisce l'Autorità per la laguna di Venezia (che gestirà il Mose) e dà il via al Centro internazionale di studi sui cambiamenti climatici. Un «salto di qualità» come lo definisce Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sottosegretario, con l'Autorità per la laguna finisce l'era del Consorzio Venezia Nuova e comincia una nuova storia...

«Per Venezia si tratta di una svolta storica che la proietta nel futuro e che ribadisce la sua specialità e unicità attraverso la costituzione di un'Autorità nazionale che dovrà gestire non solo il Mose, ma tutti gli interventi necessari per la salvaguardia della laguna. È un grande passo verso il futuro».

Cardine di tutto, è la salvaguardia dell'ecosistema...

«Il passato va superato, il Mose deve essere concluso e reso funzionante. Con questo decreto reperiamo anche i 530 milioni che servono per concludere l'opera. Siamo però consapevoli che Venezia non si salva solo con il Mose ma con tutti gli interventi per la salvaguardia della città, che non si limitano solo alle dighe mobili. Si rende necessaria ora una rivitalizzazione socio-economica e un nuovo modello di turismo che sia più sostenibile».

Qual è il cambio di passo imposto dall'Autorità?

«Viene sancito il principio fondamentale che la governance della laguna deve essere unitaria. Ci sarà un unico ente che assumerà su di sé tutta la salvaguardia di Venezia e che potrà gestire ogni passaggio in maniera più efficiente e trasparente. Viene, poi, ripristinato di fatto il Magistrato alle acque, istituzione storica per i veneziani. E nella sua parte veneziana, il Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto diventerà il braccio operativo dell'Autorità. Quest'ultima, anche attraverso una società in house, si occuperà della gestione e della manutenzione del Mose oltre che di approvare il programma di interventi per la tutela della città e la salvaguardia della laguna».

Che ruolo per gli enti locali?

«Comune di Venezia, Città metropolitana e Regione Veneto saranno rappresentati nel comitato di gestione dell'Autorità, secondo un principio di leale collaborazione. Si tratta di un'Autorità nazionale, certo, ma con il coinvolgimento degli enti locali in ogni decisione».

In definitiva, ed era la grande preoccupazione veneziana, chi deciderà se e quando alzare il Mose?

«Lo deciderà l'Autorità per la laguna, che ha sede a Venezia e comprende le rappresentanze locali».

Politicamente, quanto pesa la creazione dell'Autorità?

«Viene puntellata e rafforzata la Legge speciale per Venezia proprio grazie a questo unico governo della laguna e del Mose: si dimostra una rinnovata attenzione per Venezia».

E sulle Grandi navi?

«Al più presto bisognerà assumere una decisione definitiva, e questo sarà compito del Governo e dei ministeri competenti. Ma è chiaro come l'Autorità, cioè l'ente che gestisce la salvaguardia della laguna, avrà un'importante voce in capitolo quando dovrà essere presa una decisione».

Perché c'era bisogno di quest'Autorità?

«Se ne sentiva il bisogno da almeno vent'anni, finalmente si compie una svolta. Si andrà a chiudere con l'esperienza del Consorzio Venezia Nuova e si attiverà un'autorità in grado di arrivare a fine della vicenda di realizzazione dell'opera, gestendone poi i passi successivi».

A fianco dell'Autorità, è stato creato il Centro internazionale di studi sui cambiamenti climatici. Il suo ruolo?

«Possiamo parlare di una svolta green perché nella decisione ci muove l'obiettivo della sostenibilità ambientale e di mettere in connessione i patrimonio di conoscenze internazionali in materia di cambiamenti climatici. Così Venezia potrà essere al centro di risorse e finanziamenti anche di rango europeo».

