L'INTERVISTA VENEZIA Con le tavole e le pagaie spesso vengono visti come un pericolo per la navigazione, ma chi naviga con i Sup (lo stand up paddle) seriamente tiene a precisare che i pirati del moto ondoso non sono loro.Eliana Argine, lei è presidente de Surf Club Venezia, di cosa vi occupate?Il Surf Club Venezia è attivo dal 2012, siamo stati i primi ad aprire una scuola Sup anche al Lido, dove abbiamo organizzato anche una gara di Sup race per il campionato nazionale italiano. L'unica sede fissa è quella di Cannaregio, dove usciamo...