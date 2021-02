L'INTERVISTA

VENEZIA «Come dicono i ragazzi tanta roba. In questa pandemia ho visto l'amore, la dedizione e la voglia di non mollare da parte di chi ha scelto questa professione». Rita Lorio, psicologa ospedaliera dell'Ulss 3, è la coordinatrice dei punti di ascolto e sostegno per i dipendenti nel periodo Covid. Lei, con la sua squadra, ha raccolto i disagi e le difficoltà di medici, infermieri, operatori sanitari che si sono trovati a combattere in prima fila il virus. E sono stati tanti.

Dottoressa, c'è stato un aumento di personale sanitario che ha chiesto un aiuto psicologico?

«Sì e indipendentemente dal ruolo ricoperto. L'aumento di richieste rispetto alla pre-emergenza Covid è stato esponenziale, più che raddoppiato. Da psicologa lo vedo in senso positivo perché finché sei lucido ti rendi conto dei bisogni e delle necessità e si arriva a chiedere aiuto».

Che tipo di difficoltà sono state rappresentate dal personale sanitario?

«All'inizio della seconda ondata, che è andata oltre ogni previsione anche dal punto di vista emotivo, per il personale c'è stato un grande senso di frustrazione e di fallimento, si è vissuta la sensazione di vedere buttate a mare i sacrifici fatti nella prima ondata. Un medico, un Oss, un infermiere in questa pandemia ha attraversato diverse fasi: all'inizio si viene tenuti in piedi dall'adrenalina, è la fase eroica dell'emergenza. Poi si passa alla fase del bisogna resistere, avita tra marzo e aprile, che ha fatto leva su uno spirito di gruppo importante e poi, a un certo punto, dopo l'estate anche la stanchezza si è fatta sentire. Proprio nel momento di recupero dell'energia è arrivata la mazzata del ritorno del virus: è stato grande il senso di fallimento e la paura di non farcela».

Un ritorno indietro c'è stato a tutti gli effetti...

«Nel momento in cui è esplosa questa nuova ondata ho visto sentimenti di rabbia verso l'esterno, alcuni hanno detto che tornavano come flashback le scene viste quest'estate, di una stagione passata in maniera spensierata lasciandosi alle spalle il vissuto. L'operatore sanitario, invece, il virus l'ha vissuto senza filtri e vedere che chi era fuori sembrava avesse dimenticato e minimizzato il problema ha fatto nascere sentimenti di rabbia. C'è una differenza tra chi ha lavorato dentro e chi è rimasto fuori, dentro gli ospedali il personale non poteva usare dei filtri che nascondessero una realtà vissuta a 360 gradi».

C'è chi ha chiesto di uscire dai reparti Covid ?

«Nessuno. C'è stato un grande spirito di squadra perché mollare voleva dire lasciare in difficoltà i colleghi. L'idea, il pensiero di cambiare reparto è fisiologico in una situazione anormale com'è questa pandemia fatta da un'emergenza reiterata e prolungata, anche a livello fisico».

Come Ulss 3 che interventi avete messo in campo?

«Quelli tipici della psicologia dell'emergenza. Sono stati attivati sportelli di ascolto psicologico in ogni presidio ospedaliero e a Noale sono stati attivati anche dei gruppi di defaticamento emotivo sia nella prima fase che nella seconda fase dell'emergenza. Non abbiamo messo nessun limite né di giorno né di orario, il lavoratore che chiedeva un consulto doveva mandare una mail per avere un colloquio in base alle sue disponibilità. I gruppi di defaticamento veniva fatti appena chiuso il turno per dare la possibilità all'operatore di non portarsi a casa il carico emotivo».

E lei? Cosa racconterà ai suoi nipoti di questo?

«La cosa che mi ha commosso tantissimo è stata la passione e la grande capacità del personale di non mollare che mi ha fatto toccare con mano cosa voglia dire fare un lavoro di questo genere. Non c'è nulla da fare se non si è spinti da umanità, passione e amore verso il prossimo è impossibile. Ho visto i nostri operatori che si sono sostituiti ai familiari che non potevano esserci nei momenti più difficili. Ho visto operatori piangere mentre accompagnavano i propri pazienti negli ultimi istanti di vita. Persone che diversamente sarebbero rimaste sole. Li ho visti anche pregare, tutti assieme. Questa è stata la pandemia».

