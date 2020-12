L'INTERVISTA

VENEZIA Andata e ritorno dall'incubo. E poi di nuovo in corsia nel cuore pulsante della tempesta, il reparto Covid dell'ospedale di Dolo, Covid hospital per il Veneziano. È la storia del dottor Flavio Busonera, 62 anni, facente funzione del reparto di Geriatria di Dolo e per tre settimane malato Covid a Padova. Omonimo e nipote di quel Flavio Busonera, medico dei poveri a Cavarzere, impiccato dai fascisti a Padova dove gli è stato dedicato l'Istituto oncologico Veneto. Busonera è stato nominato facente funzioni a Geriatria l'1 agosto. «Non certo - spiega il dg dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben - per l'esperienza da paziente ma per preparazione, esperienza e competenza. Aver vissuto la ferocia del virus aggiunge umanità e consapevolezza».

Dottore, che è successo?

«Speravo di non trovarmi dall'altra parte ma tutti abbiamo paura di ammalarci ed è anche bene esprimerla e non negarla: sappiamo che corriamo questo rischio».

Come l'ha scoperto?

«A fine aprile avevo febbre, brividi e fiacchezza, sospettavo di avere il Covid. Ho fatto il tampone e ha dato esito negativo: a quel punto ho cercato di gestirmi da solo. Mi ero messo in quarantena dalla mia famiglia appena ho iniziato a lavorare nel reparto Covid. Dopo cinque giorni di malesseri molto forti, sono andato al Pronto soccorso di Padova, dove abito, ho fatto la tac, il tampone e in tre ore mi sono ritrovato ricoverato in Malattie infettive».

Su un letto d'ospedale...

«Sono rimasto tre settimane in Malattie infettive, ho fatto la terapia sperimentale con il remdesivir, ora usato con l'ok dell'Aifa. Un'esperienza angosciante, avevo vissuto il reparto Covid da medico a Dolo, sapevo che siamo di fronte a una malattia imprevedibile e convivevo con l'angoscia di finire in Terapia intensiva. Ero nel letto con l'ossigeno al naso, preoccupato per la mia famiglia e loro per me. Vedevo e capivo ogni cosa: in questa angoscia sei medico e paziente e non ti possono raccontare cose strane. Io rimanevo sospeso, mi aggrappavo agli occhi dei medici, degli infermieri o del personale. Come paziente il rapporto con chi mi ha curato è stato ottimo. All'inizio chiedevo per cercare di capire, poi ho capito di abbandonarmi con fiducia nelle mani dei curanti. Il ruolo del personale è stato importantissimo: sei sempre solo, ogni ingresso di una persona è un momento in cui ti aggrappi a qualcosa, una parola in più, uno sguardo in più».

Poi la guarigione: come sta?

«Quando sono tornato a casa ho detto sono finalmente libero. Ascoltavo Viva la libertà di Jovanotti, è stato il mio mantra. Il recupero è stato difficile, mi è mancato il fiato per diverse settimane, avevo il respiro corto, tanta stanchezza. I colleghi mi hanno detto di non affrettare il rientro ma volevo verificare se fossi in grado di lavorare ancora nel posto in cui mi ero ammalato e di tornare sul luogo del delitto. Così ho fatto, sono tornato prima ma con orario ridotto a giugno e luglio per riaffrontare il luogo che mi spaventava. Adesso sto bene, seguo dei controlli, ma vedo segni di polmonite bilaterale da Covid nei raggi».

È cambiato il suo modo di esser medico?

«Ho comunicato fin da subito l'importanza di contatto umano e di presenza nonostante in queste ultime settimane l'urgenza fosse trovare posti letto. Ho però provato a riattivare per i pazienti, soprattutto più anziani, il servizio di videochiamate con i familiari».

Porta un nome importante, come suo nonno si è trovato a una sorta di fronte, da eroe...

«Anche mio padre era medico, in qualche modo ero candidato fin da piccolo (ride, ndr). Nessuno di noi pensava di ritrovarsi in un momento storico: eroe lo lasciamo al nonno, qui stiamo solo facendo il nostro dovere. La figura di mio nonno mi guida, mi ispira e mi riconosco. È stato sempre così attento agli ultimi e ai poveri: a Cavarzere dov'era medico condotto faceva la ricetta e comprava i viveri, è stato conosciuto per la sua umanità. Quando ho iniziato la mia esperienza proprio a Cavarzere e lasciavo il timbro sulle ricette, molti scoprivano e mi chiedevano è il nipote del dottore?. Come se la parola dottore volesse dire tutto».

Cosa ci lascia il Covid?

«Che l'onnipotenza non è nelle nostre mani: abbiamo pensato gli ospedali come se le malattie infettive non ci fossero più, invece ci saranno sempre se continuiamo a violare l'equilibrio con il mondo e la natura. Vorrei che uscissimo da questa pandemia con la consapevolezza che la medicina non è infallibile. Dopo il vaccino saremo chiamati a cambiare stile di vita altrimenti riparleremo di un altro Covid».

C'è chi dice che è una montatura e il vaccino solo un guadagno. Che risponde?

«Non si può augurare a nessuno di ammalarsi ma servirebbe venire a vedere la sofferenza di malati per capire che non c'è nessuna montatura. Il vaccino è un diritto e un dovere».

Dalla pandemia ne usciremo se...

«Se tutti rispetteremo le regole di convivenza, se sapremo vivere insieme in un modo diverso».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA