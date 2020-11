L'INTERVISTA

Valerio Tabacchi, lei è amministratore delegato della Stayin Group che - oltre all' Hotel Europa Executive di via Vittorio Veneto, indicato come Covid Hotel - gestisce molti alberghi in tutta Italia, tra cui cinque a Cortina. E' vero che accoglierete, nelle vostre 40 camere a 4 stelle, pazienti contagiati dal corona virus che non hanno bisogno di cure ospedaliere urgenti, in quanto siete una delle 10 strutture scelte dalla Regione?

«Non è nostra idea farne l'albergo dei malati. Preciso che noi non siamo mai stati interpellati a proposito, non abbiamo alcun mandato. In Veneto è uscito questo elenco basato su ricognizioni delle Uls e di Federalberghi».

Cosa può essere successo?

«Non capisco da dove sia partito questo corto circuito, Da quel che so, in base a contatti avuti con altri referenti di strutture apparse nell'elenco, la sorpresa è di tutti. Deduco che fosse una bozza dell'Usl divenuta pubblica anzitempo».

Ma perchè lei, in un momento di difficoltà per la pandemia, afferma di non essere disponibile ad aprire ai positivi l'albergo?

«Semplice, e non è cattiveria: l'hotel non si presta all'accoglienza di malati di Covid che dal momento che si trovano in quarantena, non possono uscire per pranzo o cena. Noi, da sempre, offriamo solo la colazione. Ma non ci tiriamo indietro a priori. E avrei una proposta».

Ecco, Tabacchi, ce la dica.

«Tenendo presente la questione del personale che è in cassa integrazione guadagni, noi potremmo pensare di riaprire vuoto per pieno se ci pagassero, cioè, come se la struttura fosse al completo, ospiteremmo medici, infermieri, volontari della protezione civile. Persone che, magari, pranzano e cenano in mensa dell'ospedale. Questo è l'ingaggio in altre Regioni, come la Lombardia».

Era il luglio 2006 quando Francesco Pison, con le figlie Laura ed Elena, inaugurò l'Hotel Executive dopo 20 anni dalla chiusura del vecchio Hotel Europa. Certo fa tristezza vederlo ancora con serrande abbassate. Non ci sono proprio più clienti?

«Avevamo chiuso a marzo, poi il servizio era ripartito a settembre. Quindi, ad ottobre, il lockdown di Austria e Francia, uniti agli spostamenti da Asia e America bloccati ci hanno portato alla chiusura, fissata fino al 1 febbraio. L' Europa Executive lavora per lo più con uomini d'affari, con personale specializzato, con ospiti stranieri. Arrivano da Cina, Giappone, Corea, Usa, Germania. Persone che vengono a Belluno per conoscere le linee di produzione delle nostre aziende, Unifarco, Luxottica, ditte che operano nel ciclo del freddo, o anche per seguire corsi specifici dentro le fabbriche o per acquistare prodotti. Ma abbiamo ospitato anche gruppi di paracadutisti, come quelli del Qatar che poi tornano anche 4 volte all'anno, oltre alla gara. Solo per il piacere di allenarsi a Belluno».

