L'INTERVISTATREVISO Una telefonata con il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia ha riportato di buon umore il sindaco Mario Conte, preso in contropiede dal voto in Senato con cui sono stati congelati, e fatti slittare, i fondi per la riqualificazione delle periferie. «Il viceministro ha spiegato che non c'è da preoccuparsi - dice Conte - dal primo gennaio i comuni potranno usare e spendere l'avanzo di bilancio, ovviamente quella parte non vincolata dalle stesse amministrazioni».I 14 milioni di euro forse persi rientrano quindi dalla...